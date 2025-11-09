Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rueda de prensa de Junts en el Congreso para analizar el momento que atraviesa la legislatura. EFE

En busca del marco perdido

Entre líneas ·

El bloqueo de la legislatura desgasta al sistema y beneficia a la ultraderecha

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

La semana se ha precipitado con acontecimientos rápidos en estas vísperas del 50 aniversario de la muerte de Franco. En un momento en el que ... la democracia española está gravemente herida por el descrédito social hacia la política y las instituciones, la ultraderecha cabalga al galope en toda Europa y también toca a la puerta de la Península Ibérica en este otoño templado. Las cinco décadas tras la muerte del dictador no podían llegar en una circunstancia tan perversa para la salud de los sistemas públicos. La memoria democrática de lo que pasó hace 50 años en este país apenas llega a las nuevas generaciones mientras las redes sociales construyen su propio marco de simplificación.

