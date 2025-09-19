Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El fiscal acorrala a Polo: «¿Por qué durante dos horas no mandan correos del Poyo?»
Alberto Fabra. EFE

Alberto Fabra deja la Comisión de Defensa del Congreso por el vínculo de su hijo con una empresa

El ex jefe del Consell abandona su cometido parlamentario como presidente para evitar un «posible conflicto de intereses» después de que una firma del sector ha comprado la compañía en la que trabaja uno de sus descendientes

E. P.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:19

El diputado del PP y 'expresident' de la Generalitat Alberto Fabra ha confirmado este viernes que dejará la Comisión de Defensa del Congreso, cuya presidencia ... ocupa desde el inicio de la legislatura, para evitar un posible «conflicto de intereses», pues Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa del sector, ha comprado la compañía en la que trabaja uno de sus hijos.

