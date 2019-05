El PP se plantea llevar a Batet a los tribunales por prevaricación si no suspende a los diputados presos El secretario general del PP, Teodoro García Egea. / efe García Egea avanza que su partido pedirá la reprobación de la presidenta del Congreso en caso de que no tome una decisión y estudiará actuar contra ella por «desobediencia» NURIA VEGA Madrid Jueves, 23 mayo 2019, 12:57

La respuesta del Tribunal Supremo, que rechaza elaborar un informe sobre cómo debe proceder el Congreso con los diputados en prisión preventiva, sólo deja, avisa el PP, un camino a la presidenta de la Cámara baja: la suspensión de los cuatro parlamentarios de Esquerra y Junts per Catalunya. El secretario general de los populares ha advertido esta mañana a Meritxell Batet de que su partido actuará en caso de que la Mesa no tome una decisión. «Si no les suspende de forma inmediata, el PP va a pedir su reprobación y se plantea actuar contra usted -se ha dirigido Teodoro García Egea a la dirigente socialista- por prevaricación y desobediencia a los tribunales».

El PP ha puesto el foco esta semana tanto en la nueva presidenta de la Cámara baja como en el Gobierno en funciones. A Batet le ha recriminado que permitiera el martes, en la sesión constitutiva del Congreso, los juramentos heterodoxos de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y del resto de diputados independentistas. Algunos de ellos acataron la Constitución desde la «lealtad al mandato democrático del 1 de octubre», el referéndum de 2017, mientras el líder de Esquerra se refirió a sí mismo como «preso político». Los populares dudan de que con esas fórmulas hayan adquirido la condición de parlamentarios. Pero de ser así, exigen la suspensión automática de aquellos que continúan en prisión preventiva.

Que la Mesa no haya resuelto aún esta cuestión y que se haya pedido al Supremo un nuevo pronunciamiento, sólo indica, a juicio del PP, que Batet trata de «lavarse las manos». «Aquí no hay que ganar tiempo, aquí lo que hay que ganar es a la democracia y la ley», ha zanjado García Egea en un acto electoral en Madrid.

Prohibir los indultos

El PP enmarca la actitud de la presidenta del Congreso e incluso el saludo del martes en el hemiciclo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en los pactos «ocultos», que según Pablo Casado, forja el PSOE con los independentistas para salvar la investidura. Es, de hecho, su principal argumento de campaña en la recta final para las elecciones del 26 de mayo. Los populares han rescatado sus tesis de acuerdos y complicidades entre el Gobierno en funciones y las fuerzas catalanas para pedir el voto.

García Egea sostiene que al «tenemos que hablar» de Junqueras en el hemiciclo, Sánchez respondió con un «no te preocupes». E interpreta esas palabras como «un desacato a la justicia». «La única forma de que el señor Junqueras se preocupe es votar al PP en Madrid, eso sí va a hacer que el señor Junqueras, Rufián, Tardá, Puigdemont o Torra se preocupen», ha insistido en un acto junto al candidato a la alcaldía de la capital.

El secretario general va a registrar, además, en el Congreso una propuesta del Grupo Parlamentario Popular para modificar la ley de indulto y prohibir, como el partido planteó en la pasada legislatura y en el programa electoral, esta medida de gracia para los condenados por sedición y rebelión.