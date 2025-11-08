Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz repunta este domingo pero deja cinco tramos cercanos a los 0 euros/MWh: las mejores horas y las más baratas para enchufar los electrodomésticos
Diego Rivera recreó en este mural que se expone en el Palacio Nacional su versión de la conquista de México. R. C.

¿Cuándo acabará México de perdonar a los españoles?

En un momento dulce para los inversores, el enfrentamiento entre los dos países se podría solventar en la próxima Cumbre Iberoamericana

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Las 435 obras vinieron de México en tiempo récord, para ocupar cuatro grandes espacios culturales españoles, como el Museo Arqueológico Nacional o el Instituto Cervantes. ... Por orden expresa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' llegaba al país que, según ella, debía pedir perdón por las tropelías cometidas durante la conquista americana. Era un momento tenso, que se extendía desde que López Obrador escribió al Rey, pidiendo que «admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  7. 7 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  8. 8

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  9. 9 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  10. 10 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Cuándo acabará México de perdonar a los españoles?

¿Cuándo acabará México de perdonar a los españoles?