José Luis Ábalos el pasado 27 de noviembre llega al Supremo antes de ser enviado a prisión Efe

Ábalos recurre su encarcelamiento: se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron

El exministro también alega la ausencia de riesgo de fuga, la ausencia de indicios y que el uso de la prisión para forzarle a un pacto

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:08

Comenta

«Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia». José Luis Ábalos ... tira de épica y victimismo desde la cárcel de Soto del Real. En su último mensaje distribuido por la cuenta en X «En nombre de Ábalos», gestionada por su entorno (ya que el todavía diputado no tiene internet en la prisión de la sierra madrileña), el exministro ha anunciado que su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez del Supremo Leopoldo Puente del pasado del pasado 27 de noviembre por el que ordenó su prisión provisional y sin fianza.

