Urgente Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

El nuevo abogado del exministro tacha de «perversión» que los partidos políticos puedan personarse como acusación popular

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:42

Comenta

José Luis Ábalos ha pedido al juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, que expulse de la causa a los partidos políticos que ... ejercen como acusación popular, o sea al Partido Popular, que dirige a las organizaciones personas, y a Vox. En este procedimiento también figura Iustitia Europa, que formalmente también es un partido político, aunque sin representación.

