À Punt convocará oposiciones «a la mayor brevedad posible» para cubrir los más de 500 puestos de las bolsas temporales Empar Marco y Enrique Soriano, hoy en Les Corts. / EFE Se trata de la octava vez que Marco, cuando contrato finaliza en marzo de 2020, da cuenta de su gestión al frente del ente EUROPA PRESS València Miércoles, 2 octubre 2019, 14:12

À Punt Média convocará «a la mayor brevedad posible» las ofertas públicas de empleo (OPE) para cubrir los más de 500 puestos seleccionados a través de las bolsas temporales cuando se puso en marcha la radiotelevisión pública valenciana, una vez se redacten las bases de las convocatorias y la Generalitat dé luz verde al proceso.

Así lo han avanzado el presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, en la comisión de radiotelevisión de Les Corts, el primero a petición de PP y Ciudadanos (Cs) y la segunda por iniciativa propia. Se trata de la octava vez que Marco, cuando contrato finaliza en marzo de 2020, da cuenta de su gestión al frente del ente.

Tras la aprobación de la relación de puestos de trabajo, la previsión de la dirección de À Punt es lanzar las oposiciones próximamente, «cumpliendo con todos los plazos establecidos para que se hagan en tiempo y forma y contando con la ayuda de la administración». Cuando las bases generales estén listas, las OPE deberán contar con la aprobación tanto del Consejo Rector como de la Conselleria de Hacienda.

Respecto a las bolsas de empleo --después de que la Audiencia Nacional desestimara el recurso de la Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Alicante contra el baremo--, el presidente del ente ha asegurado que «no hay posibilidad de que se produzca ninguna situación fraudulenta» de que los trabajadores temporales acaben como personal indefinido no fijo.

«No hay quiebra, no hay suspensión de pagos y no hay riesgo alguno. No podemos decir que esto ha sido un desastre: salimos todos los días a pesar de las dificultades», ha recalcado Soriano en la primera comparecencia, reconociendo que «la audiencia no es razonable ni con este presupuesto ni con ninguno; tiene que ser mucho más alta».

En concreto, según han destacado ambos, À Punt logró un 2,7% de audiencia durante el pasado mes de septiembre gracias a la cobertura del temporal de gota fría en la Comunitat Valenciana, frente a la media del 1,4% cuando se empezó a medir en octubre de 2018.