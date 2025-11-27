Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
Los menús de esta Navidad están cuidadosamente confeccionados. GPS

Vive una Navidad especial

El Gordo y El Flaco celebra estas fechas con menús únicos, cercanía y hospitalidad

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

GPS. Fundado en 2009 en Bétera por los hermanos Salva y Pablo Martínez, el Grupo El Gordo y El Flaco se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de la provincia de Valencia. Con más de 19 locales, 280 empleados y un modelo de gestión propio, sin franquicias, la compañía mantiene un firme compromiso con la proximidad, la atención cuidada, la innovación y la cocina mediterránea de producto. Actualmente, el grupo continúa creciendo con nuevas aperturas y proyectos vinculados al deporte y la cultura valenciana, como su alianza con el Valencia CF.

Durante las fiestas navideñas, los restaurantes del grupo mantendrán una amplia disponibilidad tanto a mediodía como por la noche, con algunas excepciones destinadas a permitir que los equipos también celebren estas fechas con sus familias. Durante la Nochebuena, 24 de diciembre, todos los restaurantes cerrarán para preparar los menús especiales del día siguiente.

En algunos restaurante como El Gordo y El Flaco, Taberna Gordinflon, El Gordo de Cortes, Delgadito Gastrobar y La Mar de Flaca el 25 de diciembre, día de Navidad, dispondrán de menús cerrados diseñados para la ocasión.

La Nochevieja, 31 de diciembre, se ofrecerán menús especiales de Fin de Año en El Gordo y El Flaco y Salón Azhor en Bétera, mientras que el resto de los restaurantes cerrarán.

A partir del 7 de enero, todos los locales reabrirán con normalidad y reservas abiertas para el inicio de año.

Durante estas fechas, como ya es tradición, el grupo ofrece menús especialmente diseñados para grupos, empresas y grandes reuniones familiares, manteniendo la cercanía y el cuidado por el detalle.

Los 19 locales del grupo ponen a disposición de los clientes propuestas adaptadas a distintos estilos gastronómicos y tamaños de grupo, desde el ambiente clásico de El Gordo y El Flaco (Bétera) hasta espacios para grandes celebraciones como Masía Los Naranjos (Moncada) o Salón Azhor (Bétera).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  3. 3 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vive una Navidad especial

Vive una Navidad especial