Vive una Navidad especial El Gordo y El Flaco celebra estas fechas con menús únicos, cercanía y hospitalidad

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

GPS. Fundado en 2009 en Bétera por los hermanos Salva y Pablo Martínez, el Grupo El Gordo y El Flaco se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de la provincia de Valencia. Con más de 19 locales, 280 empleados y un modelo de gestión propio, sin franquicias, la compañía mantiene un firme compromiso con la proximidad, la atención cuidada, la innovación y la cocina mediterránea de producto. Actualmente, el grupo continúa creciendo con nuevas aperturas y proyectos vinculados al deporte y la cultura valenciana, como su alianza con el Valencia CF.

Durante las fiestas navideñas, los restaurantes del grupo mantendrán una amplia disponibilidad tanto a mediodía como por la noche, con algunas excepciones destinadas a permitir que los equipos también celebren estas fechas con sus familias. Durante la Nochebuena, 24 de diciembre, todos los restaurantes cerrarán para preparar los menús especiales del día siguiente.

En algunos restaurante como El Gordo y El Flaco, Taberna Gordinflon, El Gordo de Cortes, Delgadito Gastrobar y La Mar de Flaca el 25 de diciembre, día de Navidad, dispondrán de menús cerrados diseñados para la ocasión.

La Nochevieja, 31 de diciembre, se ofrecerán menús especiales de Fin de Año en El Gordo y El Flaco y Salón Azhor en Bétera, mientras que el resto de los restaurantes cerrarán.

A partir del 7 de enero, todos los locales reabrirán con normalidad y reservas abiertas para el inicio de año.

Durante estas fechas, como ya es tradición, el grupo ofrece menús especialmente diseñados para grupos, empresas y grandes reuniones familiares, manteniendo la cercanía y el cuidado por el detalle.

Los 19 locales del grupo ponen a disposición de los clientes propuestas adaptadas a distintos estilos gastronómicos y tamaños de grupo, desde el ambiente clásico de El Gordo y El Flaco (Bétera) hasta espacios para grandes celebraciones como Masía Los Naranjos (Moncada) o Salón Azhor (Bétera).