Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cortes de tráfico en la A-7 por obras hoy sábado: horarios e itinerarios alternativos
El tardeo cobra protagonismo en el tiempo de ocio. LP
Vinos DO Valencia

Vino, música y atardecer: vuelve el TarDeO de la DO Valencia

Una selección de las mejores etiquetas de bodegas valencianas estarán presentes

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:36

Tras el éxito de ediciones anteriores en lugares como el Palau Alameda, Veles e Vents o la terraza de Azza, la Denominación de Origen Vinos de Valencia vuelve con su cita más esperada: el TarDeO, un plan único para disfrutar del vino local frente al mar. La próxima edición se celebrará el jueves 25 de septiembre, de 19:00 a 21:30 horas, en El Camarote and The Roof de la Marina de Valencia.

El TarDeO se ha consolidado como una experiencia diferente para quienes buscan romper la rutina entre semana. Música en directo, ambiente mediterráneo y una selección de vinos locales se combinan en un entorno singular: la terraza de El Camarote de la Marina, con vistas privilegiadas al puerto de València.

Vinos con carácter mediterráneo

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de seis vinos con mucha personalidad, pensados para disfrutar, descubrir nuevos sabores y compartir momentos: los blancos Cullerot (Celler del Roure), 2L (Cooperativa de Titaguas) y Silencio, es música (Bodegas Godelleta); ltambién os tintos: Mala Vida Tinto (Bodegas Arráez), Henri Marc Merlot (Baronía de Turís) y Bilogía (Casa Los Frailes). Un recorrido que refleja nuestra tierra y la pasión de quienes elaboran vinos auténticos, frescos y con sello valenciano.

La música acompañará las degustaciones. LP

El TarDeO es más que una degustación: es un plan perfecto para salir de la rutina, brindar con amigos, descubrir etiquetas diferentes y dejarse llevar por la música en directo en un ambiente único junto al mar. La entrada incluye una copa de bienvenida gratuita y la posibilidad de seguir explorando vinos de la DOP Valencia en un entorno pensado para relajarse y disfrutar. El aforo es reducido y en la última edición las entradas se agotaron rápidamente. Por eso, la organización recomienda reservar cuanto antes: Reserva tu plaza aquí.

Este evento está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Generalitat Valenciana.

Fecha: Jueves 25 de septiembre. Hora: 19:00 – 21:30h

Lugar: El Camarote and The Roof, Marina Real Juan Carlos I – 46024 -Valencia

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  2. 2

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  3. 3

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  4. 4 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  7. 7 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  8. 8

    El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
  9. 9 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  10. 10 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vino, música y atardecer: vuelve el TarDeO de la DO Valencia

Vino, música y atardecer: vuelve el TarDeO de la DO Valencia