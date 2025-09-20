Vino, música y atardecer: vuelve el TarDeO de la DO Valencia

Chema Ferrer Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:36 Comenta Compartir

Tras el éxito de ediciones anteriores en lugares como el Palau Alameda, Veles e Vents o la terraza de Azza, la Denominación de Origen Vinos de Valencia vuelve con su cita más esperada: el TarDeO, un plan único para disfrutar del vino local frente al mar. La próxima edición se celebrará el jueves 25 de septiembre, de 19:00 a 21:30 horas, en El Camarote and The Roof de la Marina de Valencia.

El TarDeO se ha consolidado como una experiencia diferente para quienes buscan romper la rutina entre semana. Música en directo, ambiente mediterráneo y una selección de vinos locales se combinan en un entorno singular: la terraza de El Camarote de la Marina, con vistas privilegiadas al puerto de València.

Vinos con carácter mediterráneo

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de seis vinos con mucha personalidad, pensados para disfrutar, descubrir nuevos sabores y compartir momentos: los blancos Cullerot (Celler del Roure), 2L (Cooperativa de Titaguas) y Silencio, es música (Bodegas Godelleta); ltambién os tintos: Mala Vida Tinto (Bodegas Arráez), Henri Marc Merlot (Baronía de Turís) y Bilogía (Casa Los Frailes). Un recorrido que refleja nuestra tierra y la pasión de quienes elaboran vinos auténticos, frescos y con sello valenciano.

Ampliar La música acompañará las degustaciones. LP

El TarDeO es más que una degustación: es un plan perfecto para salir de la rutina, brindar con amigos, descubrir etiquetas diferentes y dejarse llevar por la música en directo en un ambiente único junto al mar. La entrada incluye una copa de bienvenida gratuita y la posibilidad de seguir explorando vinos de la DOP Valencia en un entorno pensado para relajarse y disfrutar. El aforo es reducido y en la última edición las entradas se agotaron rápidamente. Por eso, la organización recomienda reservar cuanto antes: Reserva tu plaza aquí.

Este evento está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Generalitat Valenciana.

Fecha: Jueves 25 de septiembre. Hora: 19:00 – 21:30h

Lugar: El Camarote and The Roof, Marina Real Juan Carlos I – 46024 -Valencia