Vibra Mahou Fest Valencia presenta su cartel

Lunes, 29 de septiembre 2025

La cuenta atrás ha comenzado. Vibra Mahou Fest Valencia, el festival de la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas ultima los preparativos para su próxima edición. Las entradas están a la venta a un precio promocional de 25 € hasta el 4 de octubre. A partir de esa fecha, pasarán a costar 30 €. El festival presenta su cartel definitivo con la incorporación del colectivo de DJs LA BEBE, que se suma a los conciertos ya anunciados de Leo Rizzi, Pole., Lia Kali, Marmi y StormyKid, conformando así una jornada musical que reunirá algunas de las voces con más personalidad del panorama actual.

Leo Rizzi, artista valenciano de proyección internacional, regresa a casa en un momento clave de su carrera. Con una sensibilidad única y una estética propia, ha conquistado al público con temas como Amapolas o No siempre quedará París, donde mezcla emoción, pop y una visión generacional que lo conecta con miles de oyentes. A su lado estará Pole, uno de los nombres más destacados del pop urbano nacional, su directo es uno de los más esperados por el público joven.

Ampliar Evento musical y de cultura cervecera... LP

Lia Kali, por su parte, aporta una de las propuestas más potentes y personales del cartel. Su voz inconfundible y su mezcla de soul, reggae, hip hop y mensaje social la han convertido en una de las grandes revelaciones del último año. Su presencia escénica, fuerza lírica y conexión con el público garantizan un momento clave en la jornada.

Marmi, conocido por su espontaneidad y cercanía, conecta con la audiencia desde la naturalidad. Su estilo fresco y accesible, con canciones que hablan de amor, desamor y realidad cotidiana, le ha valido una base de fans sólida y creciente. Completa el cartel StormyKid, una de las apuestas emergentes más interesantes del momento. Su universo sonoro combina electrónica, experimentación y una fuerte carga emocional, lo que convierte sus directos en experiencias intensas, atmosféricas y distintas dentro del panorama actual.

Ampliar Sesión Dj. LP

Una cabina con nombre propio

La BEBE es un colectivo de DJs formado por Adela BB, Prepago y La Venganza, nacido en La3Club Valencia, que se ha posicionado como un espacio de referencia en la escena urbana local. Definido por sus creadoras como una propuesta centrada en el talento femenino, la libertad en la pista y la visibilidad de nuevas voces, el colectivo se encargará de cubrir toda la programación de DJ sets en La Pérgola, entre concierto y concierto, aportando su sello propio y una nueva energía al festival.

Vibra Mahou Fest Valencia volverá a ofrecer mucho más que música. El público podrá disfrutar de una cuidada selección de foodtrucks con propuestas gastronómicas para todos los gustos, así como de experiencias vinculadas a la cultura cervecera, entre las que destacan talleres de tiraje y catas maridadas, una oportunidad para descubrir todos los matices de las distintas variedades de la marca. Con esta iniciativa, Vibra Mahou vuelve a demostrar su compromiso con la música en directo, conectando a artistas y público, y respaldando cientos de experiencias cinco estrellas en Valencia, relacionadas con la cultura cervecera, además de dar voz y apoyo a la escena musical y artística. Más información y venta de entradas anticipadas aquí.