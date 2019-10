De compras por Europa, las mejores ciudades para ir de shopping Zagreb es la favorita de los fashionistas europeos. Un tipo de turismo emergente que mueve cada vez más visitantes en busca de completar el armario en algunas de las mejores boutiques del mundo ÁLVARO ROMERO Jueves, 3 octubre 2019, 10:53

El continente europeo ofrece multitud de opciones de ocio y turismo para todos los gustos y edades, desde visitar cualquiera de las grandes capitales hasta adentrarse en alguno de sus mágicos pueblecitos, descubrir entornos naturales de hermosa factura o degustar su excelente gastronomía. Todo el posible en el viejo continente.

Dentro de esta ola turística, cada vez son más los viajeros que deciden llegar hasta diferentes enclaves de Europa en busca de completar su armario, el conocido como turismo de shopping. Las mejores marcas de ropa y complementos encuentran en las arterias más importantes de las grandes urbes el escaparate ideal para exhibirse. Una estrategia de marketing que les ayuda a multiplicar sus ventas y a posicionarse de cara al cliente y potencial comprador, pese al elevado precio del metro cuadrado en esas calles.

Las mejores ciudades europeas para ir de compras reciben a los visitantes con los brazos abiertos. Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha elaborado un ranking a nivel europeo con los mejores destinos, en función de la valoración media en Google de las tiendas de ropa y calzado de cada ciudad. Estas son las mejores:

Zagreb, Croacia

Zagreb es la favorita de los fashionistas europeos. Puede que la capital croata no sea el primer destino en la mente de los apasionados por la moda, sin embargo es, con más de 900 tiendas, el lugar mejor valorado por los usuarios. La mejor opción es recorrer la calle Tkalčićeva, que está repleta de tiendecitas locales únicas.

Muy cerca, aparece la calle Ilica, de casi seis kilómetros de longitud, donde abundan las tiendas y cafeterías. Es una de las arterias más concurridas de Zagreb. Allí es posible encontrar de todo, desde tiendas exclusivas y marcas de renombre hasta tiendecitas de instrumentos musicales. Boutiques como Lulu Couture o True marcan la diferencia, la primera de ellas solo está presente en dos lugares en todo el mundo y la segunda ofrece lo mejor de la moda croata.

Turín, Italia

Esta hermosa ciudad del norte de Italia cuenta con casi 2800 tiendas de ropa y calzado y se hace con el segundo lugar del ranking. Por sorprendente que parezca, la favorita de los shoppers es Turín y no Milán, la capital de la moda. Todo aquel que se anime a descubrirla debe pasar por la Vía Roma, sin lugar a dudas, una zona a tener en cuenta.

Saliendo de Porta Nuova, aparecen tiendas bastante asequibles. Sin embargo, entrando en la plaza San Carlo, se encuentran las más exclusivas boutiques de afamados diseñadores. Para degustar la gastronomía italiana o simplemente refrescarse tomando un helado hay dos buenas opciones, las vías Po y Giuseppe Garibaldi. Chloe y Secret Garden son de los locales más afamados de la bella Turín, donde el lujo es lo más demandado.

Viena, Austria

El último lugar del podio va para la capital austriaca y su hermoso centro histórico. Sus 3000 tiendas de diseñadores y marcas internacionales obtienen una muy buena puntuación en Google. La calle de compras más grande de Viena es Mariahilfer Straße, donde es posible encontrar tiendas para todos los gustos en un amplio rango de precios.

Sin embargo, para encontrar las tiendas locales más auténticas es recomendable alejarse caminando por las pequeñas calles paralelas del distrito 7. Después de una intensa sesión de shopping es posible hacer una parada en el camino y visitar cualquiera de sus cafés, bares o restaurantes locales. Entre las mejores boutiques de la zona merece la pena destacar: Luv the shop, una tienda pequeñita con una excelente selección de ropa y zapatos; y Dock 7, tienda conceptual con marcas locales y una galería de fotos en la parte posterior.

Viena, Austria.

Nápoles, Italia

A las puertas del podio se queda Nápoles, de nuevo una ciudad italiana, esta vez del sur del país. Una bonita urbe llena de contrastes a orillas del mar Mediterráneo que cuenta con alrededor de 3.400 tiendas, locales que ofrecen una experiencia única a los compradores, gracias a la tranquilidad de sus calles peatonales.

La primera parada importante es la Via dei Mille, enclave donde se combinan a la perfección firmas internacionales con marcas locales. Es en la Via Gaetano Filangieri donde se encuentran las boutiques de lujo, los productos más exclusivos y aquellos que alcanzan los precios más elevados. Muy cerca hace acto de presencia la Via Chiaia, una de las mejores calles para ir de compras, que ofrece precios bastante razonables. Roberta Baccarelli Concept Store Y Black Box son dos de las firmas a tener en cuenta con tienda en Nápoles.