Bono transporte 'verano joven': estos son los viajes con descuento

Mar Georga Jueves, 10 de julio 2025, 01:33 Comenta Compartir

El 'Verano Joven 2025' se presenta como una propuesta atractiva para todos aquellos jóvenes de entre 18 y 30 años que deseen realizar un viaje este verano. Los beneficiarios de esta iniciativa son todos aquellos ciudadanos españoles (con nacionalidad o residencia legal en el país) que hayan nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive.

Tras un previo registro en la página web oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los beneficiarios podrán aprovecharse de este descuento en todos aquellos viajes que tengan lugar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Tan solo tendrán que introducir el código recibido en la casilla de cupones, descuentos y promociones de la página web de la compañía de transporte, ya sea Alsa, Renfe, Avant o Interrail.

Condiciones para poder utilizar el bono 'verano joven': estos son los viajes con descuento

1. El medio de transporte tiene que ser tren o autobús

No se admiten billetes para vuelos, 'blablacar' o cualquier otro tipo de medio de transporte que no sea el tren o autobús. Entre las compañías de transporte más demandadas para comprar los billetes se encuentran Alsa (autobús) y Renfe (tren).

2. El viaje debe realizarse dentro del territorio nacional

Los jóvenes que quieran hacer uso del bono de transporte 'verano joven' deberán de escoger trayectos que se realicen dentro del territorio nacional, incluyendo Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La única excepción se encuentra en Interrail, ya que con este pase se puede viajar a diferentes países de Europa. Eso sí, no vale cualquier pase de Interrail, tan solo es válido el Global Flexible de 10 días en 2 meses, y únicamente bajo la comercialización de Renfe, que ofrece un descuento de hasta el 50%.

3. El destino del trayecto debe encontrarse fuera de la comunidad autónoma de origen

No se admiten viajes dentro de una misma comunidad autónoma, ni tampoco aquellos trayectos en los que la compañía del autobús o tren no sea estatal. Por ejemplo, algunos viajes como el de Soria-Pamplona de la compañía Alsa, aunque sí une dos localidades de distintas comunidades autónomas, no está gestionado por una línea estatal porque pertenece a una concesión regional, la NAV-001 del Transporte Interurbano de Navarra (NBus), por lo que este trayecto no sería válido.

4. El billete no puede ser combinado

La última condición para poder llevar a cabo el viaje con reducción económica es que se trate de un billete directo, sin combinaciones. Si el traslado requiere varias paradas se recomienda la compra por separado de los billetes. Por ejemplo, si el itinerario requiere de una primera parada en Madrid y una segunda en la localidad de destino, adquirir dos billetes diferentes, uno para Madrid y otro desde Madrid hasta el destino final del trayecto.