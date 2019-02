Así es el único pueblo de la Comunitat con castillo habitado Vistas de La Todolella. / lp La tranquilidad se funde con el deporte en el corazón de la sierra del Maestrazgo GRACIA M. MORANT Miramar Domingo, 10 febrero 2019, 00:42

Como en una película. Enmarcado entre molas, montañas y sierras. Entre carrascales, robledales y pinares se encuentra La Todolella. Un pueblo único en la Comunitat. Y es que este pequeño municipio, de 136 habitantes, cuenta con el único castillo habitado del que se tiene constancia en la región. Una fortaleza medieval que ha vivido impasible, en tierras de la comarca histórica del Maestrazgo, desde los tiempos del Cid campeador. Su historia está datada en el siglo XIII y parece que no ha terminado. Este bastión sirve aún como residencia a Ricardo Miravet, músico argentino y reconocido organista de fama internacional que, a sus 88 años, no duda en abrir las puertas del castillo y dejar pasar a los visitantes interesados en conocer este monumento, anclado entre el pasado y el presente.

El palacio, que destaca en lo alto del pueblo y al que se accede por calles escarpadas, realmente no es ningún reclamo turístico de La Todolella, puesto que Miravet está mayor y no puede hacerse cargo de gestionar grandes grupos de visitas. Pero aquellos que desean conocer los secretos del castillo «siempre son bienvenidos», reconoce Angel Guardiola, concejal de Todolella. Él mismo se encarga de realizar visitas privadas, previamente concertadas, y acompañar a los interesados hasta el castillo, donde no duda en contarles todo lo que sabe sobre él. Incluso, cuando no es posible visitarlo, se presta a ofrecer «una pequeña ruta por las afueras del bastión». [Cabe destacar, que el actual propietario del castillo y también alcalde de la localidad desde 2015, cedió el monumento a los vecinos del pueblo. En este momento se están iniciando las gestiones para crear una asociación municipal, 'Fundación Livia y Ricardo Miravet', que se encargue de la tutela del castillo y vele por la conservación del patrimonio, comprado y restaurado durante más de 50 años por el propio Miravet y su recientemente fallecida esposa, Livia].

Así, visitar el único palacio-fortificación habitado de la Comunitat se convierte en realidad en La Todolella. Dos cosas a tener en cuenta: grupos reducidos y contactando previamente con el Ayuntamiento.

1. Vistas del castillo de La Todolella. 2. Sarañana, aldea medieval que pertenece a La Todolella. En el centro, el mini ayuntamiento visitable. 3. Bailarines representando la danza guerrera de La Todolella frente al castillo, símbolo de la localidad castellonense. / Ayuntamiento de La Todolella.

Tranquilidad, deporte y patrimonio

El municipio de Els Ports es muy versatil. Relax y tranquilidad se funden con los múltiples servicios deportivos que ofrece –pista de padel, tenis, piscina municipal...-. Además, su localización, en el corazón del monte, le permiten ser una ventana abierta a la naturaleza. Y, a través de varias rutas de senderismo, también un pasadizo entre la sierra.

Uno de los senderos más turísticos es el que pasa por la pequeña aldea, prácticamente abandonada, de Sarañana. Una villa medieval que parece detenerse en el tiempo. Allí, donde el silencio y las ruinas han tomado las riendas, se esconde un edificio muy curioso, un mini ayuntamiento visitable. «El Ayuntamiento más pequeño del mundo», reconoce Guardiola. Un edificio consistorial -convertido recientemente en museo- que en su día condensó una cárcel, una Lonja y las propias salas de la alcaldía. En Sarañana también se puede visitar la cúpula proto románica –una de las mejores conservadas que se puede encontrar en la Comunitat- y que se encuentra en una primitiva iglesia románica.

El patrimonio de La Todolella es mucho más amplio. Antes de llegar a la aldea, un puente árabe da la bienvenida a sus visitantes. Un vestigio que se convierte en la huella que dejaron sus primeros pobladores musulmanes.

Ancestral danza guerrera

La Todolella también es protagonista de una de las estampas más famosas de la comarca de Els Ports. El castillo con sus guerreros. Y así es, cada tercer domingo de agosto, en la plaza Mayor del pueblo, ocho bailarines con espadas, palos y escudos representan una ancestral danza guerrera, la única de estas características que se da en la Comunitat Valenciana. Un tipo de baile que se podría relacionar con otras danzas de Alemania o Austria y que está muy presente en Inglaterra. De hecho, hasta esta pequeña localidad han llegado danzantes ingleses para compartir su afición, cultura e historia a través de la música y el baile.