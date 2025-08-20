Tradición, fiesta y emoción en la Semana de Toros

Extras Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:57 Compartir

Del 22 al 31 de agosto, el municipio de Alcàsser se viste de fiesta para acoger una de las celebraciones más arraigadas y esperadas: la Semana de Toros, que este año se encarga de organizar la 'Associació Bou en corda d'Alcàsser' que celebra de este modo su quinto aniversario.

La fiesta arranca el viernes 22 con una tarde dedicada a los más pequeños, con merienda, carretones y emboladas infantiles. A partir de ahí, cada día ofrecerá un programa cargado de actos taurinos como son las entradas y pruebas de vacas y toros a medio día, vaquillas por las tardes, y ya por las noches concurso de recortadores, emboladores, desafío ganadero, concurso de vacas, así como la tradicional desencajonada y posterior embolada de los toros cerriles.

Un día muy especial durante la semana taurina es el ya reconocido día de toros cerriles que suele ser el miércoles y para esta ocasión se ha reseñado un imponente toro de Montes de Oca de impresionante trapío que ha creado gran expectación. Además, también se dará suelta a otro ejemplar de la ganadería El Val comprado por la asociación 'El cantó del aire', una asociación taurina que sigue aportando su granito de arena a la fiesta taurina.

Dos de los actos más esperados tendrán lugar el domingo 24 y el sábado 30 de agosto a las 8:00 horas de la mañana, cuando se celebrarán los ya consolidados toros en cuerda, una modalidad que ha gustado mucho en el pueblo desde 2022 que se empezó a realizar y que ha venido para quedarse. Estas citas mañaneras son ya todo un símbolo de unión entre aficionados, donde las calles, casas y balcones se llenan para ver pasar el toro y posteriormente juntarse todos en el tradicional almuerzo.

El resto de la semana contará con la participación de reconocidas ganaderías como El Salero, Dani Machancoses, Hermanos Asensi, Hermanos Benavent, David Alfaro, Hermanos Monferrer, Hnos Cali, Laura Parejo, German Vidal, El Saliner o La Espuela. Además, no faltarán momentos de alegría y diversión ya que cada noche a las 21:00 horas habrá el tradicional pasacalle con charanga, que acompañados de momentos como el chupinazo, la 'Disco-vaca', el Gran Prix o la Xarlotà del domingo 31 hacen de la la semana de toros de Alcàsser una fiesta única.

En definitiva, la Semana de Toros de Alcàsser no es solo una celebración taurina, es una muestra viva de la cultura e identidad valenciana, un espacio de reencuentro entre personas que no se ven en todo el año y una oportunidad única para vivir y sentir una de las fiestas más importantes de la población.

