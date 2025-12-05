Titaguas enciende su legado: fuego y tradición

GPS Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

Titaguas tiene ese don de despertar recuerdos que quizá nunca vivimos, pero que sentimos como propios. Este fin de semana, el municipio vuelve a abrir su cofre más antiguo con 'Manos y Fogones', la 'Fiesta de las Hachas' y la 'Feria de las Tradiciones', una propuesta que une la fuerza del fuego con el sabor de la cocina de montaña y la delicadeza de los oficios que resisten al tiempo. Un viaje breve, pero intenso, a la esencia de la Serranía.

Las calles se transformarán en un pequeño universo artesano, lleno de talleres, música popular y demostraciones que huelen a historia. Habrá manos moldeando, voces celebrando y fogones devolviendo a la memoria sabores que nunca deberían perderse. Y cuando caiga la noche, llegará ese instante que solo Titaguas sabe regalar: las hachas encendidas, hechas de espliego, llenando el aire de luz, emoción y ese aroma a lavanda que parece abrazarlo todo.

A todo ello se sumará el domingo 7 de diciembre, la música en directo y una propuesta diferente organizada por Fotur y la Diputación de Valencia: 'cócteles inteligentes' sin alcohol, una invitación a disfrutar del ocio responsable. Una cita imprescindible para quienes buscan sentir el latido auténtico de un pueblo que no olvida su historia.