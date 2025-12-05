Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado
Montaje de las hachas de espliego. GPS

Titaguas enciende su legado: fuego y tradición

GPS

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

Titaguas tiene ese don de despertar recuerdos que quizá nunca vivimos, pero que sentimos como propios. Este fin de semana, el municipio vuelve a abrir su cofre más antiguo con 'Manos y Fogones', la 'Fiesta de las Hachas' y la 'Feria de las Tradiciones', una propuesta que une la fuerza del fuego con el sabor de la cocina de montaña y la delicadeza de los oficios que resisten al tiempo. Un viaje breve, pero intenso, a la esencia de la Serranía.

Las calles se transformarán en un pequeño universo artesano, lleno de talleres, música popular y demostraciones que huelen a historia. Habrá manos moldeando, voces celebrando y fogones devolviendo a la memoria sabores que nunca deberían perderse. Y cuando caiga la noche, llegará ese instante que solo Titaguas sabe regalar: las hachas encendidas, hechas de espliego, llenando el aire de luz, emoción y ese aroma a lavanda que parece abrazarlo todo.

A todo ello se sumará el domingo 7 de diciembre, la música en directo y una propuesta diferente organizada por Fotur y la Diputación de Valencia: 'cócteles inteligentes' sin alcohol, una invitación a disfrutar del ocio responsable. Una cita imprescindible para quienes buscan sentir el latido auténtico de un pueblo que no olvida su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Titaguas enciende su legado: fuego y tradición

Titaguas enciende su legado: fuego y tradición