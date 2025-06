The Champions Burger reúne las mejores hamburguesas del país

CHEMA FERRER Viernes, 6 de junio 2025, 23:43 Comenta Compartir

The Champions Burger, el mayor evento gastronómico del país que busca la Mejor hamburguesa de España, regresa a Valencia este verano, convirtiendo el Camp de Mestalla, por segundo año consecutivo, en el punto de encuentro de las mejores burgers del país. Tras el éxito de la edición anterior con más de 350.000 visitantes, del 5 al 23 de junio, el estadio del Valencia CF recibirá 25 hamburgueserías de alto nivel que, subidas a sus food trucks, encenderán sus parrillas para conseguir que sus elaboraciones gastronómicas sean las mejor valoradas por los valencianos.

La entrada será gratuita y en esta edición habrá muchas novedades y atracciones, como el impresionante pórtico luminoso con neones en la entrada del evento que se encenderá el día de la inauguración y estará inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos. La competición está siendo muy intensa tras las 12 primeras ciudades visitadas por The Champions Burger este año, debido al alto nivel de las propuestas creadas exclusivamente para el concurso y al mayor número de restaurantes participantes.

Además, se han incorporado al certamen innovadoras y originales burgers que amplían la oferta gastronómica, con creaciones que van desde lo tradicional hasta lo más atrevido. Cada una se elaborará con ingredientes de primera calidad: carnes de origen certificado, panes de masa madre y una fusión de sabores que elevarán la experiencia del público a la categoría gourmet

El Camp de Mestalla contará también con un espacio exclusivo con los restaurantes de los mejores influencers del país que ofrecerán sus originales creaciones, pero no se podrán votar. Participan Moflete (Joe Burger), El Barco by La Cocina del Pirata, de Sergio Enciso; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo), y Hades, de Elías Dosunmu. También estará Gottan Grill, que se alzó con el título de "Mejor hamburguesa de España" y "Mejor hamburguesa de Europa" en 2024, y Cheeck's, que presentará una burger de pollo. The Champions Burger, a lo largo de sus 8 ediciones, ya ha recorrido algunos de los estadios más emblemáticos del país, como el Ciutat de València, del Levante UD; el Ramón Sánchez-Pizjuán, del Sevilla Fútbol Club, y el Reale Arena, de la Real Sociedad de Fútbol. Próximamente, también visitará el estadio Nuevo Mirandilla, del Cádiz Club de Fútbol.

Votar por sus favoritas

El público que visite y cate las hamburguesas del certamen podrá votar por las que les parezcan las más acertadas, valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. El sistema de votación es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los asistentes solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla. Los establecimientos que participarán son Street Food, La Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tokio, Vacarnal, Circo, Poison, Soda Bus, Marlons y The Ranch Smokehouse. A estos restaurantes se suman las propuestas locales de Tarantín Chiflado, Jenkin's, Soul, Pizbur y Algo Diferente, que buscarán ganarse al público de su tierra. Para acompañar a las hamburguesas, el certamen contará el food truck de Ybarra, que ofrecerá patatas fritas. Para los más golosos, habrá cuatro opciones dulces: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (cafés expresos, cortados, americanos, té verde...).

Cabe destacar que durante la visita al Camp de Mestalla, se habilitará una zona solidaria en colaboración con la Carrera Valencia contra el cáncer de páncreas. En este espacio, los asistentes podrán conocer todos los detalles sobre la carrera solidaria que se celebrará el próximo 16 de noviembre y cómo sumarse a esta iniciativa en apoyo a la lucha contra esta enfermedad. Además, podrán participar en una actividad solidaria con un coste simbólico de 1 euro, cuya recaudación se destinará íntegramente a esta causa. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de responsabilidad social corporativa de The Champions Burger, que, además de ser un evento gastronómico y de ocio, apuesta firmemente por contribuir a una sociedad más justa y solidaria.

The Champions Burger está recorriendo más de 40 ciudades entre febrero y diciembre, tras el éxito de la edición anterior, que superó los cuatro millones de visitantes en 18 ciudades y más de 100 hamburgueserías participantes. La ruta 2025 visita nuevas localidades para responder a la gran demanda del público.

La gran final

La final de la Mejor hamburguesa de España se celebrará en diciembre, y participarán los 35 establecimientos más votados durante la ruta 2025. También se elegirá la "Mejor hamburguesa de Europa", consolidando el carácter internacional del evento, donde participarán las mejores burgers de la final española junto a una selección de propuestas de alto nivel procedentes de diversos países europeos.

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebró en España hace 8 años, creado por varios jóvenes empresarios valencianos, y se ha convertido en el mayor evento gastronómico del país, al ser el único que reúne en el mismo recinto a las mejores hamburgueserías. El certamen impulsa cada año la apertura de nuevos establecimientos especializados, elevando la calidad, creatividad y diversidad de este producto que se ha convertido en gourmet.