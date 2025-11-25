Teruel se ilumina con la historia de amor eterna de los Amantes en un videomapping

Chema Ferrer Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

La capital turolense se transforma en un escenario de ensueño los próximos 28 y 29 de noviembre con la proyección de «El susurro eterno de dos almas», un videomapping 360º que proyecta la apasionante historia de los Amantes de Teruel sobre las fachadas de la Plaza de San Juan. Este innovador show, que combina arte digital con el rico patrimonio mudéjar de la ciudad, promete una experiencia visual y auditiva inolvidable para todos los públicos, atrayendo a locales y visitantes en una cita nocturna llena de magia. El espectáculo, que utiliza las cuatro fachadas de la plaza como un lienzo gigante, comienza con efectos luminosos que recorren todo el espacio, mientras punteros láser crean un firmamento estrellado que simboliza la eternidad del amor. A continuación, una secuencia de imágenes poéticas integra elementos como ornamentos mudéjares, corazones, bosques, agua, la luna, arena e hielo, entrelazados con el legado histórico de Teruel. La narración de la tragedia romántica de Isabel de Segura y Diego de Marcilla se complementa con una voz en off evocadora y una banda sonora original, compuesta especialmente para la ocasión. Cada proyección dura 15 minutos y se repetirá en varios pases: el viernes 28 a las 21.30, 22.00 y 22.30 horas; y el sábado 29 a las 20.00, 20.45 y 21.30 horas.

Una visión contemporánea de la tradición

En una rueda de prensa la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, presentó el proyecto como una iniciativa «transgresora y ambiciosa» que va más allá de un simple relato histórico. «No es un documental; es una experiencia artística que fusiona lo tradicional con la modernidad, aprovechando las fachadas de los edificios de la plaza en un formato 360º», enfatizó Buj, quien invitó a la ciudadanía a no perdérselo. Por su parte, el concejal de Turismo, Eduardo Suárez, destacó el esfuerzo colaborativo detrás del show: «Hemos trabajado codo con codo con la Fundación Bodas de Isabel y la Fundación Amantes, que han aportado ideas clave para enriquecer el contenido».

Ampliar Requesentación anual de los Amantes de Teruel. LP

El creador del videomapping, el artista visual Chema Ciscar, explicó la complejidad técnica del montaje: 14 proyectores de alta potencia, dos sistemas de sonido potentes, ocho punteros láser de gama superior y más de 50.000 píxeles de resolución transformarán la plaza en un espacio abierto vivo. «Es un reto pionero, ya que este tipo de proyecciones se han realizado en interiores, pero nunca en un entorno urbano como este. La transgresión y la visión contemporánea capturan la esencia de los Amantes adaptada al siglo XXI», señaló Ciscar. Esta no será la única cita con el videomapping en Teruel. El Ayuntamiento ha programado dos eventos adicionales en los próximos meses. Los días 2, 3 y 4 de enero de 2026, un show temático navideño iluminará la fachada del Ayuntamiento con cuatro pases diarios a las 18.30, 19.00, 19.30 y 20.00 horas, cada uno de unos 12 minutos. Posteriormente, el 6 y 7 de febrero, coincidiendo con la entrega de las Medallas de los Amantes, se repetirá la proyección de «El susurro eterno de dos almas» en la Plaza de San Juan, con horarios aún por confirmar.

Ampliar Plaza de San Juan. LP

El proyecto forma parte del «Plan de Cohesión, Diversificación y Valoración de Recursos Turísticos de Teruel», financiado con fondos Next Generation EU del Gobierno de España y la Unión Europea. Según el Ayuntamiento, esta iniciativa busca reposicionar la ciudad como destino turístico innovador, integrando su patrimonio histórico, gastronomía tradicional y recursos naturales en rutas nocturnas iluminadas centradas en la legendaria historia de amor de Isabel y Diego. Con este videomapping, Teruel no solo celebra su icono romántico, sino que invita a redescubrir su esencia bajo una luz nueva y cautivadora.