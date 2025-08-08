Solmarket continúa este verano en las playas del Puig

Chema Ferrer Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 07:21 Comenta Compartir

El Puig es la segunda parada este año de Solmarket, la cita imprescindible del verano que está recorriendo el Mediterráneo, con una propuesta única de ocio, gastronomía y entretenimiento para todos los públicos. Hasta el 16 de agosto, Solmarket regresa a El Puig para celebrar su octava edición, con la expectativa de superar los 80.000 visitantes. El evento se ha consolidado como uno de los planes estrella del verano de esta localidad valenciana, que impulsa, además, el turismo de calidad, la promoción del empleo local y el desarrollo económico y social de la zona.

El paseo marítimo de El Puig vuelve a lucir el tradicional pórtico luminoso de entrada, seña de identidad del evento. Como cada verano, dará la bienvenida a miles de visitantes y se convertirá en una de las imágenes del verano. Con acceso gratuito y una superficie de 5.000 m², cubierta por el icónico césped rosa del evento, Solmarket abre sus puertas de lunes a domingo, entre las 19:00 y las 00:30 horas.

Gastronomía, moda y ocio para todos los públicos a orillas del Mediterráneo

Solmarket presenta este año en El Puig una propuesta gastronómica cuidada y variada, que abarca desde la cocina tradicional española hasta sabores internacionales. Los visitantes pueden elegir entre 15 food trucks con cocina en vivo, que ofrecerán también opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Entre la oferta, el público puede probar la «Mejor hamburguesa de Europa» reconocida en 2023, del restaurante Jenkin's. Fiel a su estilo, Solmarket vuelve a apostar por la moda y la artesanía, reservando un espacio destacado para talleres creativos y 20 markets locales donde descubrir desde ropa veraniega, con estilo surfero y vintage, hasta accesorios hechos a mano, bisutería, cerámica, velas, retratos personalizados y artículos sostenibles.

Adentrarse en Solmarket es sumergirse en un universo vibrante y sensorial, iluminado por luces de neón y habitado por magos, artistas en vivo y zancudos que dan vida al espacio con sus recorridos y espectáculos.

Esta edición también cuenta con una amplia área de ocio infantil. Los más pequeños pueden disfrutar de un autocine al aire libre, típico de los largos atardeceres de esta época, además de una escuela de circo, ludoteca y un espacio para jugar al fútbol y practicar otras actividades deportivas. Y por la noche, la música toma el protagonismo con conciertos en directo programados a partir del atardecer, que ofrecerán versiones de temas de grupos nacionales e internacionales tan emblemáticos como Estopa, Melendi, Coldplay o Bruno Mars, poniendo la banda sonora perfecta a esta completa experiencia.

El verano se vive en el Mediterráneo con Solmarket

Solmarket es el primer evento del verano que ha conseguido consolidarse con la celebración de ocho ediciones. En 2025 se celebra en tres destinos costeros de gran afluencia durante la temporada estival y, en cada una de estas localidades, despliega una atractiva propuesta de ocio y gastronomía que impulsa la actividad económica y turística local.