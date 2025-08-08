Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ocio en familia en Solmarket. LP
Feria de ocio y gastronomía

Solmarket continúa este verano en las playas del Puig

El evento combina música en directo, espectáculos, food trucks, artesanía y ocio infantil

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:21

El Puig es la segunda parada este año de Solmarket, la cita imprescindible del verano que está recorriendo el Mediterráneo, con una propuesta única de ocio, gastronomía y entretenimiento para todos los públicos. Hasta el 16 de agosto, Solmarket regresa a El Puig para celebrar su octava edición, con la expectativa de superar los 80.000 visitantes. El evento se ha consolidado como uno de los planes estrella del verano de esta localidad valenciana, que impulsa, además, el turismo de calidad, la promoción del empleo local y el desarrollo económico y social de la zona.

El paseo marítimo de El Puig vuelve a lucir el tradicional pórtico luminoso de entrada, seña de identidad del evento. Como cada verano, dará la bienvenida a miles de visitantes y se convertirá en una de las imágenes del verano. Con acceso gratuito y una superficie de 5.000 m², cubierta por el icónico césped rosa del evento, Solmarket abre sus puertas de lunes a domingo, entre las 19:00 y las 00:30 horas.

Gastronomía, moda y ocio para todos los públicos a orillas del Mediterráneo

Solmarket presenta este año en El Puig una propuesta gastronómica cuidada y variada, que abarca desde la cocina tradicional española hasta sabores internacionales. Los visitantes pueden elegir entre 15 food trucks con cocina en vivo, que ofrecerán también opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Entre la oferta, el público puede probar la «Mejor hamburguesa de Europa» reconocida en 2023, del restaurante Jenkin's. Fiel a su estilo, Solmarket vuelve a apostar por la moda y la artesanía, reservando un espacio destacado para talleres creativos y 20 markets locales donde descubrir desde ropa veraniega, con estilo surfero y vintage, hasta accesorios hechos a mano, bisutería, cerámica, velas, retratos personalizados y artículos sostenibles.

Adentrarse en Solmarket es sumergirse en un universo vibrante y sensorial, iluminado por luces de neón y habitado por magos, artistas en vivo y zancudos que dan vida al espacio con sus recorridos y espectáculos.

Esta edición también cuenta con una amplia área de ocio infantil. Los más pequeños pueden disfrutar de un autocine al aire libre, típico de los largos atardeceres de esta época, además de una escuela de circo, ludoteca y un espacio para jugar al fútbol y practicar otras actividades deportivas. Y por la noche, la música toma el protagonismo con conciertos en directo programados a partir del atardecer, que ofrecerán versiones de temas de grupos nacionales e internacionales tan emblemáticos como Estopa, Melendi, Coldplay o Bruno Mars, poniendo la banda sonora perfecta a esta completa experiencia.

El verano se vive en el Mediterráneo con Solmarket

Solmarket es el primer evento del verano que ha conseguido consolidarse con la celebración de ocho ediciones. En 2025 se celebra en tres destinos costeros de gran afluencia durante la temporada estival y, en cada una de estas localidades, despliega una atractiva propuesta de ocio y gastronomía que impulsa la actividad económica y turística local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  3. 3

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  6. 6 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  7. 7 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto
  8. 8 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  9. 9

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  10. 10

    Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Solmarket continúa este verano en las playas del Puig

Solmarket continúa este verano en las playas del Puig