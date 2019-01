Silvia Abril se divorcia entre carcajadas en su primer protagonista Jordi Sánchez y Silvia Abril en 'Bajo el mismo techo'. lp B. CRESPO Viernes, 1 febrero 2019, 01:02

El mismo fin de semana en el que la actriz Silvia Abril presenta los premios Goya se estrena su primera película como protagonista, 'Bajo el mismo techo', quizás por casualidad o fruto de una impredecible maniobra de marketing. Conducir la gala del cine español es un arma de doble filo. En pantalla grande comparte escenas con Jordi Sánchez, uno de los mejores actores españoles de comedia del momento, encumbrado por el éxito sempiterno y desmesurado de 'La que se avecina'.

Perteneciente a esa estirpe de comediantes que recogen el testigo de genios del celuloide ibérico como José Luis López Vázquez o Alfredo Landa, en la línea de Javier Gutiérrez o Javier Cámara en la actualidad, con el histrionismo por bandera, su sola presencia invita a la carcajada. Junto a Abril es el mayor valor de esta propuesta dirigida por Juana Macías ('Embarazados') que presenta a una pareja obligada a compartir la misma casa a pesar de haber firmado el divorcio. La crisis y la hipoteca de la vivienda tienen la culpa: como no pueden vender el chalé, convivirán en él, convertido en campo de batalla. El sistema no está pensado para los impares. Los gags se suceden, con mayor o menor fortuna, con el objetivo de aliviar uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: económicamente no es fácil vivir solo en el hogar, dulce hogar. Atrapados por la deuda, atrapados por la existencia. Daniel Guzmán, Malena Alterio, Álvaro Cervantes, Cristina Castaño y Ana Morgade completan el reparto.