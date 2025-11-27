Sagunto lanza su primer Festival Factory Jazz

El jazz sonará durante todo el fin de semana en Sagunto.

El I Festival Factory Jazz es una nueva propuesta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto en la que se combinan dos elementos esenciales de la identidad de la ciudad: su pasado industrial y la música jazz.

El festival se despliega hasta este domingo 30 de noviembre en tres sedes emblemáticas del municipio. Esta iniciativa cultural nace con la voluntad de fusionar la música jazz con la marcada memoria obrera e industrial de la ciudad. Además, aspira a consolidar el Festival como un referente cultural.

La Casa Municipal de Cultura acogerá el concierto de Carlos Gonzálbez, Perico Sambeat Jazz & Andrea Motis mañana, sábado 29 de noviembre a las 20:00 horas, una cita imprescindible para los amantes del jazz contemporáneo y la improvisación de alto nivel.

La Mediterranean Jazz Orquesta clausurará el festival el domingo a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal con el concierto Jazz i més Band, que combinará influencias mediterráneas con arreglos sinfónicos y espíritu jazzístico.