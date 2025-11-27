Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
El jazz sonará durante todo el fin de semana en Sagunto. LP

Sagunto lanza su primer Festival Factory Jazz

GPS

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

El I Festival Factory Jazz es una nueva propuesta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto en la que se combinan dos elementos esenciales de la identidad de la ciudad: su pasado industrial y la música jazz.

El festival se despliega hasta este domingo 30 de noviembre en tres sedes emblemáticas del municipio. Esta iniciativa cultural nace con la voluntad de fusionar la música jazz con la marcada memoria obrera e industrial de la ciudad. Además, aspira a consolidar el Festival como un referente cultural.

La Casa Municipal de Cultura acogerá el concierto de Carlos Gonzálbez, Perico Sambeat Jazz & Andrea Motis mañana, sábado 29 de noviembre a las 20:00 horas, una cita imprescindible para los amantes del jazz contemporáneo y la improvisación de alto nivel.

La Mediterranean Jazz Orquesta clausurará el festival el domingo a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal con el concierto Jazz i més Band, que combinará influencias mediterráneas con arreglos sinfónicos y espíritu jazzístico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  3. 3 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sagunto lanza su primer Festival Factory Jazz

Sagunto lanza su primer Festival Factory Jazz