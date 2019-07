¿Qué hacer este sábado 20 de julio en Valencia? Una lista de 10 planes encabezada por el Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 19 julio 2019, 20:12

Este sábado la música es la protagonista de los planes de la ciudad. Con el Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana o el FIB de Benicàssim, podrás disfrutar de la mejor música en la ciudad.

Además, también podrás disfrutar de los monólogos y exposiciones disponibles este fin de semana. Todo esto y mucho más, lo puedes consultar en la Agenda de Las Provincias.

1 Certamen de bandas en Valencia

Más de 2.000 músicos de tres continentes, de Europa, América y Asia, participarán en la 133 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música 'Ciudad de Valencia', que se traslada al Palau de les Arts Reina Sofia -a causa de la caída de parte del recubrimiento del techo de una sala del Palau de la Música- los días 18, 19, 20 y 21 de julio de 2019.

Banda de Godelleta, en el Palau de la Música. / BAÚL DE FOTOS

Se trata del certamen con más cantidad de dinero por premios (43.000 €) y por participación: 5.000 (honor), 4.000 (primera), 3.500 (segunda) y 3.000 (primera). Los conciertos tendrán lugar de 20:00 a 23:00 horas.

2 Humor y monólogos al aire libre

Casino Cirsa Valencia presenta para este mes de julio un nuevo espacio donde disfrutar de los monólogos de cada semana al aire libre: 'Ópera Terraza'. El casino valenciano ha adaptado su terraza para albergar un escenario donde actuarán los cómicos que acudirán este mes de julio a la sala Ópera en un entorno más veraniego, fresco y desenfadado, donde además de disfrutar del humor también se puede tomar una copa 'a la fresca' mientras suena música en directo o un DJ ameniza el momento.

El sábado 20 será el turno de una de las parejas cómicas revelación de la temporada. Vuelven Carmen Alcayde y el Maestro Benavent, o lo que es lo mismo, «La Loca de la Tele» y uno de los mejores monologuistas valencianos que actualmente acompaña a Raúl Antón en la gira de su último espectáculo 'Horroritat Valenciana'. En Ópera, hace justo un año, empezó todo y esta pareja cómica no ha parado desde entonces de sumar risas y aplausos a sus espectáculos.

Toda la información acerca de cada uno de los shows se puede encontrar en la web del casino, donde además de comprar las entradas desde 9,95€, pueden adquirirse diferentes propuestas de cena y espectáculo.

3 Festival Pirata Rock

Fusión, rock, rap, reggae, indie y otros estilos se darán cita de nuevo en Gandía de la mano del Pirata Rock. El festival repite tras el éxito de sus dos primeras ediciones, y celebrará su tercera entrega en Gandia.

Más de 40 grupos, 3 escenarios, 3 días de festival, 4 días de acampada, recinto con césped, parking gratuito, bus lanzadera a la playa, actividades, talleres... es solo un resumen de todo lo que supone el festival, que permanecerá en Gandía desde el 18 hasta el 20 de julio.

Miles de personas en uno de los festivales del Pirata Rock en 2018. / PIRATA ROCK

Entre los grupos confirmados están Ayax y Prok, Beret, Rozalén, La MODA, Lola Índigo, Dorian, Macaco, Arnau Griso y otros nombres del panorama nacional.

4 Tributo a Coldplay

¿Te gustaría cantar y bailar todos los éxitos de Coldplay? Este sábado tienes la oportunidad de hacerlo en Blacknote Club a las 19:30 horas.

Bienvenidos a la experiencia Paradise Coldplay Tribute, un show donde se rinde homenaje a una de los grupos más exitosos de las dos últimas décadas. Desde sus primeras canciones como son In my place, Clocks... Hasta el último hit Something just like this, repasarán todos los números uno que nos ha dado esta gran banda.

Para ello, cuentan con la presencia de 4 músicos con mucha técnica y mejor espíritu que tee harán saltar y vibrar con cada sonido.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir por 3€ y en taquilla por 5€.

4 Arena 1000 Valencia

La Real Federación Española de Balonmano ha abierto las inscripciones para participar en el Arena 1000 de Valencia, cita que forma parte del circuito Arena Handball Tour 2019 y que está programada en el calendario para los días 19, 20 y 21 de julio de 2019.

La conocida Playa del Cabanyal de la ciudad valenciana volverá a acoger este torneo, que será el último Arena 1000 de la temporada y la penúltima cita del circuito Arena Handball Tour 2019, previo a la disputa del XXI Campeonato de España de Balonmano Playa en Alicante.

La oferta para este Arena 1000 de Valencia será de 120 equipos de categorías senior, juvenil, cadete e infantil sumarán más de 1.000 deportistas que se darán cita en la arena valenciana en la que se montarán 6 campos de balonmano con una pista central con capacidad para 700 personas.

6 Flamenco y Zarzuela: Delicias y aromas españoles

Si quieres saborear el flamenco y las raíces españolas de manera única, ¡Matisse Club es tu sitio!

Flamenco, zarzuela, aromaterápia, catas de Ibéricos y música clásica española este sábado 20 de julio. Para ello, contarán con actuaciones de los mejores artistas de música clásica y flamenco con distintas propuestas cada semana; Solaz y Verdenautas ofrecerán catas de delicias y aromas ibéricos para cautivar por completo a un público que no quedará indiferente.

Teletranspórtate a los jardines de la Alhambra, envuelto de insinuantes fragancias, saboreando un buen jamón o un vinito especial mientras escuchas música española y flamenco; una experiencia cultural y sensorial que no puedes perderte.

Las entradas se pueden adquirir a un precio que oscila entre los 10€ y 15€.

7 Festival FIB en Benicàssim

El Festival Internacional de Benicàssim comeenzó este jueves 18 de julio. A partir de ese momento, los asistentes podrán disfrutar de cuatro días de música, buen ambiente, sol, playa y diversión en una ubicación de ensueño como es la costa castellonense.

Cuatro escenarios por los que pasarán artistas de gran renombre nacional e internacional conforman el cartel de esta edición. Representantes del indie, pop, rock y la música electrónica irán dándose cita durante los días de celebración de este festival, que lleva desde 1995 reuniendo a personas de todas partes del mundo.

Festival FIB en Benicàssim. / LP

Aún estás a tiempo de acudir a este festival. El abono de los cuatro días cuesta 155€ y el precio de la entrada al recinto por día está entre los 45€ y 60€. ¡Anímate a disfrutar del festival más completo, con el mar de fondo y cercano a Valencia!

9 Westin Weekends: música gratuita

Los Jardines del Hotel The Westin Valencia se llenan de música en directo durante los fines de semana de junio y julio con entrada gratuita. Los conciertos, interpretados por músicos de la plataforma valenciana online de contratación de artistas y músicos para cualquier evento, Click and Sound, tendrán lugar este sábado de 19:30 a 22:00 horas. La velada, en concreto, irá dedicada al soul y al jazz.

10 30 años de diseño valenciano en la UPV

La Fundación Bancaja reúne en la muestra '30 años de diseño industrial en la UPV' cerca de un centenar de piezas de 26 diseñadores, formados en la Universitat Politècnica de València en los últimos 30 años, para conmemorar la implantación del diseño industrial en las estructuras académicas de esta universidad.

La Fundación Bancaja en la muestra '30 años de diseño valenciano en la UPV / EFE

La exposición se puede visitar hasta el 8 de septiembre en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia (plaza Tetuán, 23) de martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los lunes de 10:00 a 14:00 horas.