¿Qué hacer este domingo 7 de abril en Valencia? La Feria de las Comarcas está instalada en el exterior e interior de la Plaza de Toros de Valencia.

Cerrar el fin de semana por todo lo alto es la mejor opción para comenzar de nuevo la rutina con las pilas cargadas. El domingo no ha de ser un día aburrido y menos con la agenda de planes que ofrece Valencia. Una forma de aprovechar la jornada y no quedarse con la situación de que no se ha disfrutado el tiempo libre.

Toma nota de estas propuestas para disfrutar del domingo en Valencia:

1

Entrada infantil de Moros y Cristianos del Marítimo

La Agrupación de Moros y Cristianos del Marítimo organiza su Mig Any Fester para anticipar la celebración de la Entrada de este año. Para ello, un punto tan significativo para la asociación como es el paseo marítimo de la ciudad se convierte en todo un mercado medieval y un zoco árabe. A las 12:00 tiene lugar uno de los eventos más esperados, la Apertura de la XII Entrada Infantil, en la que los niños lucen sus trajes moros y cristianos en un desfile con el mar de fondo. Durante la jornada, destaca un programa lleno de animaciones y espectáculos de baile y música entre los que destaca la actuación de la Asociación Cultural 'Sombrero E Sao' nada más terminar el desfile infantil.

2

Carrera de la mujer

Este domingo se celebra la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que cumple 15 ediciones. Unas 17.000 participantes formarán una marea rosa al ritmo de sus zancadas. La salida se ubica en la Avenida del Ingeniero Manuel Soto, desde donde las participantes se dirigen hasta la meta situada en la calle Pavía. El recorrido, con el Mediterráneo como fondo, es de 6,5 kilómetros y constituye el eventos deportivo femenino más grande de Europa, porque no solo se trata de correr, sino de hacerlo por la mujer y la lucha contra la violencia de género. Además, después de la carrera se desarrollará un festival de fitness en la zona de meta y actuaciones musicales.

3

Encuentro de bolillos en Cullera

Cullera celebra la primera edición de la Feria de Tradiciones Valencianas, en la que la artesanía, danza y música son los protagonistas. A tan solo 40 minutos en coche de Valencia, los asistentes podrán disfrutar de barracas, talleres, desfiles de gigantes y cabezudos y admirar las herramientas de trabajo para el campo, oficios artesanos y juegos tradicionales. Entre la programación de la feria, destaca la actuación de la escuela de danza 'Paso plano' a las 12:30 seguido del espectáculo de la Muixeranga de Cullera a las 13:00 horas. Además, los visitantes podrán disfrutar de una exhibición ecuestre de Amics del Cavall a las 13:30 horas. No obstante, el plato fuerte de la feria es, sin duda, el I Encuentro de Encaje de Bolillos, que tendrá lugar de 10:00 a 16:00 horas, que contará con más de 400 bolilleras.

4

Vermut, vino y música

Para los amantes del vino, este evento que dura todo el fin de semana es un plan imprescindible. El Palau Alameda se deja llevar por la cultura de esta bebida y ofrece catas y experiencias vinícolas. Como maridaje, los asistentes podrán disfrutar de varias propuestas gastronómicas y sonoras que amenizarán la jornada. Otro de los protagonistas del domingo es el vermut, el cual se puede acompañar de un buen plato de tapas. El evento dura de 12:30 a 00:30. Las entradas están a la venta por 8 euros e incluyen 4 consumiciones de vino o vermut y una copa de cristal.

5

Feria de las comarcas valencianas

La Plaza de Toros se convierte este domingo en un gran expositorio para acoger la Feria de las comarcas, un evento que tiene como objetivo promocionar puntos turísticos de la provincia de Valencia. Así, tanto la zona exterior como interior del céntrico recinto se preparan para acoger los puestos que las diferentes mancomunidades, ayuntamientos y empresas han organizado. Entre estos destacan los productos típicos de cada comarca, su gastronomía e información sobre las actividades turísticas que ofrecen. La feria, cuya entrada es gratuita, contará además con talleres artesanales, actuaciones musicales y folklóricas y degustaciones gastronómicas. La muestra abre de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

6

Aprende ciencia de la manera más divertida

La mejor alternativa para aprender de la ciencia de una manera divertida es la que ofrece la XIV Feria Experimenta. El Museo Príncipe Felipe acoge un total de 99 paradas sobre ciencia y diferentes proyectos experimentales destinados a acercar la física y la tecnología al alumnado de enseñanza secundaria y a la ciudadanía en general de manera creativa y participativa. El público más infantil también tendrá un espacio en el evento con el taller Fisicalandia, con el podrán realizar demostraciones sencillas de fenómenos naturales. Además de la feria, habrá un concurso para los mejores proyectos seleccionados por un jurado de profesores universitarios y de secundaria con cuatro premios de 300 euros y otro de 200. Las puertas del museo abren a las 10:00 y la entrada es gratuita.

7

Último día del festival gastronómico valenciano

La XX edición de Valencia Cuina Oberta, en la que han participado un total de 50 restaurantes de la ciudad, termina este domingo, así que aprovecha esta jornada para conocer esta ruta gastronómica y probar los platos de los locales: menús de alta cocina de tradición valenciana. Los comensales los pueden probar a precio cerrado: 24 euros al mediodía y 30 euros el menú de la cena, con un suplemento de 15 euros en restaurantes gourmet. No te pierdas las oportunidad de saborear una de las mejores ofertas gastronómicas de Valencia. Consulta la disponibilidad de mesas y los restaurantes adscritos a este festival en la página web del evento: www.valenciacuinaoberta.com

8

Il Market: mercado de segunda mano

Esta última edición de il Market, que ha sido celebrado ya en otras ocasiones, es la oportunidad perfecta para vender libros, ropa o cualquier otro objeto que esté en casa y que no sea utilizado. El espacio está ubicado en el barrio de Ruzafa, en la calle Denia, 32. Se trata de un mercado de compra-venta para darle a esos artículos no usados una seguna oportunidad. El acceso al recinto es gratuito y las puertas estarán abiertas este domingo de 11:00 a 19:30 horas.