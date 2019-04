¿Qué hacer este domingo 21 de abril en Valencia? Este domingo se celebra el mayor torneo de roller derby en Valencia. / Valencia Roller Derby La jornada presenta una agenda llena de planes gastronómicos, exposiciones y talleres para los más pequeños LAS PROVINCIAS Sábado, 20 abril 2019, 20:55

Las vacaciones de Semana Santa aún no se han terminado, así que es el momento perfecto para aprovechar el tiempo libre y tomarse un respiro. Aunque no hayas podido planificar una escapada, no te preocupes porque con la agenda de ocio que presenta Valencia no hay opción de aburrirse. Así, es el mejor momento para disfrutar de la ciudad sin prisas y sin agobios, dejándose llevar por la oferta cultural de la que puede presumir la capital del Turia.

Estas son algunas opciones para disfrutar del tiempo libre el domingo en Valencia:

1

Gastronomía y visitas guiadas en El Puig

El plan más gastronómico del domingo está a tan solo 25 minutos en coche desde Valencia. El Puig organiza la XI Edición de las Jornadas Gastronómicas. Restaurantes de la localidad ofrecen propuestas de menús que combinan vanguardia y tradición pero con un ingrediente común: las verduras de temporada. Los precios van desde los 17 euros hasta los 24 y es necesario realizar una reserva previa. Entre los locales participantes están Alhacena, Huerto de Santa María, Finca de San José, Anavi, L'aigua fresca y Marsima. Algunos de estos menús se pueden combinar con rutas turísticas como la que descubre la vida y leyendas de Jaume I, la de caballeros y princesas, en la que personajes históricos cobran vida y una vista a antiguos refugios y trincheras de la Guerra Civil. El coste de estas es de un euro adicional al precio del menú, a excepción de la de caballeros y princesas que es de 4 euros para adultos y 1 para niños.

2

Conoce la historia y tradición de la Semana Santa Marinera

Aprovechando las vacaciones, uno de los planes más culturales es realizar una visita al museo de la Semana Santa Marinera, para conocer esta fiesta. Este espacio museístico, ubicado en la calle del Rosari en lo que fue un antiguo molino de arroz, fue creado en el año 2000 por el Ayuntamiento de Valencia para recuperar la memoria, la tradición y la religiosidad popular de los barrios del Cabanyal, Canyamelar y El Grau. El museo incluye indumentarias, trajes de cofrades y de personajes biblícos, ornamentos, estandartes. Mientras se completa el recorrido por la exposición, dos pantallas proyectan los actos más representativos de las celebraciones. Entre las esculturas que hay en el recinto, destacan las piezas de Mariano Benlliure, Bernardo Morales, Carlos Román, Vicente Salvador, Carmelo Vicent, Francisco Ciurana, Vicente Benedito o Inocencio Cuesta, entre otros. El horario de visita es de 10:00 a 15:00 horas.

3

Gran Fele ofrece una escuela de circo en el Centro del Carmen

El claustro gótico del Centro del Carmen se convierte en una escuela de circo, con el objetivo de acercar a los valencianos las artes de este mundo del espectáculo. La compañía Gran Fele ha instalado una carpa en la que se combinan las clases circenses con espectáculos y sorpresas para toda la familia. La escuela abre de 11:30 a 13:30. En cada sesión, donde habrá 25 niños como máximo, aprenderán a realizar ejercicios de equilibrios, acrobacias y aéreos de la mano de maestros formandos en la Escuela Nacional de Circo de Cuba. A estas técnicas se les unirán números de magia, escapismo y hasta lanzamiento de cuchillos. La actividad, que es gratuita, nace con el objetivo de devolver la ilusión, fantasía e imaginación de todo el universo circense.

4

Valencia acoge el mayor torneo de roller derby

La ciudad de Valencia tiene el honor de acoger este domingo el mayor torneo de roller derby de España, un deporte femenino de contacto que consiste en una carrera con patines sobre una pista oval. El escenario que acoge el campeonato es el Polideportivo de la Malvarrosa. Las Rayo Dockers, el primer equipo de Valencia, se enfrentarán a dos rivales internacionales: las Vienna Beasts (Austria) y las Atomium Kittens (Bélgica), para disputarse el ascenso en la clasificación europea. Además, el equipo B de la ciudad, las Rayo B-Lockers, en el que debutarán nuevas jugadoras, competirá contra las Rock 'n' Roller (Murcia) y las asturianas de La Güestia. La asistencia al evento, gratuita, es mucho más que un torneo de patinaje, ya que los visitantes podrán disfrutar de un entorno ídilico junto al mar y los restaurantes de la playa.

5

Bombas Gens ofrece un amplio programa de actividades

El centro cultural Bombas Gens, ubicado en la avenida de Burjassot, 54-56, se adapta a estas fechas señaladas y ofrece un programa amplio de actividades. Por una parte, pone a disposición del público varias visitas guiadas por sus instalaciones, con recorridos por la fábrica, el refugio antiaéreo, la bodega y el jardín. Las horas para poder realizarlas son a las 11:15, 12:00, 13:00, 16:15, 17:15 y 18:30. A las 12:00, además, hay un taller familiar llamado 'Living Eyes' dirigido a todos los públicos. Para poder realizar estas actividades, es necesario realizar una inscripción previa en la página web: www.bombasgens.com. Las visitas se pueden realizar en castellano, valenciano o inglés y son gratuitas.

6

Noche flamenca

Los amantes del flamenco saben que no hay nada mejor que vivirlo en directo. Este domingo, Café del Duende (calle Turia, 62) ha preparado una velada de lo más especial. Sus tablas acogen a Rosa Sanz (baile), Yolanda López (baile), Tomás de los Cariño (cante), Javier Calderón 'El tete' (cante) y Manuel Reyes (toque). La actuación comienza a las 20:00 horas pero las puertas del local se abren a las 18:30. El precio de la entrada es de 12 euros e incluye una consumición (cerveza, refresco o sangría).

7

Taller de fotografía para los más pequeños

El Museo Valenciano de Etnología (calle Corona, 36) ofrece para el domingo un plan para los más pequeños. 'A jugar amb la fotografia!' es el nombre con el que el centro cultural invita a los niños a inciarse en el arte de la realización de fotos. En el taller, se enseñará elementos básicos para entender la fotografía, composición, aspectos de luz y perspectiva. Tras una explicación más teórica, todo será puesto en práctica con diferentes actividades. A través del juego, los participantes podrán ver como la fotografía como algo divertido y como una técnica para mostrar el mundo de una manera diferente. El taller dura de 12:30 a 13:45 horas y las entradas se reparten en el punto de información del museo a partir de las 10:30 horas. La actividad es grauita.

8

Sorolla en el tiempo

'El inicio de la pintura moderna en España: Sorolla y su tiempo' es una exposición formada por 125 cuadros y 13 esculturas que enfrentan al artista valenciano no sólo con sus maestros y coetáneos sino también con aquellos autores en los que influyó. La exhibición es toda una muestra sobre el arte antes, durante y después del pintor. Así, piezas como 'El sátiro', de Fillol, o 'Retrato de Federico Vañó, niño y 'Condesa de Trenor, de Pinazo, se exhiben por primera vez al público. Asimismo, se incluyen de los autores que bebieron de la influencia del autor como José Mongrell, Eduardo Chicharo y Manuel Benedito. La exposición se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Valencia de 10:00 a 20:00 y su entrada es gratuita.