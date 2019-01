¿Qué hacer hoy en Valencia? Consulta el listado de planes en Valencia para este domingo 20 de enero de 2019. Teatro, monólogos, exposiciones y conciertos durante todo este domingo 20 de enero de 2019 LAS PROVINCIAS Valencia Domingo, 20 enero 2019, 00:51

¿Quién dijo que los domingo son aburridos? En Valencia tienes planes para todos los gustos: teatre, monólogos, exposiciones, conciertos. Además, recuerda que existen decenas de museos y munumentos que abren en la ciudad de forma gratuita todos los domingos. Para los más pequeños de la casa también hay diferentes opciones, como pasar la tarde en alguno de los parques de cuento de Valencia.

Aquí tienes nueve actividades para disfrutar del domingo:

1

El Palau rinde homenaje a Mozart

El flautista Emmanuel Pahud inunda este domingo la Sala Iturbi con la 35ª de Mozart. Una jornada dedicada exclusivamente a los amantes de la música clásica. Pahud es un artista reconocido a nivel internacional que llega al Palau para interpretar como solista las melodías de Mozart, todo ello, de la mano de su flauta y acompañado de la Ochestre de Chambre de París. El concierto empieza a las 19:30 horas y las pocas entradas que quedan están disponibles desde 24 euros.

2

Recorre la historia de la Mare dels Desamparats

Conocer la historia de la 'Madre de los valencianos' es de los mejores planes para pasar el domingo. Una muestra sobre los 600 años de la 'Mare dels Desamparats' de la mano del MuVIM enseña a los visitantes parte de la identidad de la capital del Turia. La muestra está compuesta de tres exposiciones simultáneas que acercan al público el significado social y cultural e La Geperudeta. Las plazas son limitadas así que es necesario realizar una reserva previa a través del teléfono o del correo que aparece en la página web del museo. La visita, que cuesta dos euros, es el domingo a las 11:00 horas y dura dos horas y media.

3

El Festival Balls de Carrer llena cada mañana de domingo, desde el 13 de octubre, la plaza de la Virgen de Valencia. A partir de las 11:00 de la mañana y hasta las 13:30 horas, diferentes agrupaciones falleras recrean los bailes regionales valencianos. En esta cita, que cumple su 22 aniversario, participan un total de 84 fallas, una cifra de récord según la organización de la Junta Central Fallera. Este domingo 20 de enero, el antepenúltimo día de Balls de Carrer, es el turno de las comisiones Ramiro de Maeztu- H. Furio, Corretgeria-Bany dels Pavesos, Regne de València-Ciscar i adjacents y Poeta Emilio Baceo-Enrique Ginesta. La mañana está amenizada por los músicos de la Escuela de Tabal y Dolçaina junto con los alumnos de Cant d'Estil de la JCF.

4

Visita il Market, el mercado de segunda mano

Esta última edición de il Market, que ha sido celebrado ya en otros barrios como el Cabanyal, es la oportunidad perfecta para vender libros, ropa o cualquier otro objeto que esté en casa y que no sea utilizado. El espacio estará ubicado en el barrio de Ruzafa, en la calle Denia, 32. Se trata de un mercado de compra-venta para darle a esos artículos no usados una seguna oportunidad. El acceso al recinto es gratuita y las puertas estarán abiertas este domingo de 11:00 a 19:30 horas.

5

Mercadillo de Loco Club

Otra opción distinta es el Mercadillo organizado en la sala Loco Club -Calle del Erudito Orellana, 12 de Valencia-. Aquí podrás encontrar discos, ropa, sombreros, gafas, libros, zapatos, juguetes, bicis, cascos, piezas de bicis, gorros, muebles, carteles, collares, bolsos... el mundo vintage reunido en una sala de Rock'n'Roll , Punk e Indie. Entrada libre en horario de 11:00 a 19:00 horas.

6

Últimas funciones de 'La vuelta de Nora'

Aitana Sánchez-Gijón se sube a las tablas del emblemático teatro para protagonizar 'La vuelta de Nora', la secuela de 'Casa de muñecas 2'. Para ello, contará con la compañía de otros rostros conocidos para acompañarla en escena como Roberto Enríquez, María Isabel Díaz y Elena Rivera. El montaje cuenta como Nora, que tras haber abandonado su casa, su marido, sus hijos y su niñera y haber alcanzado la fama como escritora feminista, regresa para firmar los papeles del divorcio. A partir de ese momento, las cuestiones en torno a su huida marcarán el transcurso de la obra. Este fin de semana es el último para acudir al Teatro Olympia a disfrutar de la obra, que tiene una sesión el domingo a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles desde 20 euros.

7

Humor 100% Amarillo

¿Tienes ganas de reir hasta artarte? El cómico aficando en Alboraya, Miki Dkai, trae al Café Tocado el espectáculo «Humor 100% Amarillo». Este gaditano, habitual en as Noches Del Club De La Comedia y Comedy Central, llega a Valencia ciudad para hablar sobre los tiempos de antes, de la TV que veíamos de chicos comparándola a la de ahora y otros tantos temas... Él está dispuesto a cambiar el Vino Fino por la Horchata. Espectáculo en Café Tocado a las 20:00 horas. Precio de las entradas: 7 euros con consumición.

8

Taller de manualidades divertidas.

Otra forma de pasar el domingo de forma divertida es a través de los talleres. En Valencia hay diferentes opciones, el Fórum del Fnac ofrece todos los fines de semana diferentes opciones, y todas ellas gratuitas. Este domingo 20 de enero a las 12:30 horas: taller de manualidades divertidas. Dirección: Calle Guillem de Castro , 9.

9

Concierto gratuito de INC

Para los amantes del tardeo, el Hotel California Music-Bar organiza su primer tardeo en domingo y lo celebra a lo grande con un concierto gratuito de INC. Este grupo de rock paternense lanzó su primer disco Campos de colores el pasado mes de marzo, un LP principalmente influenciado por el rock británico clásico de The Beatles o The Who, pero también con algunos toques de pop. Horario: apertura de puertas 19:00; comienzo del concierto a las 19:30 horas.