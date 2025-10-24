Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Contenedores en el Puerto de Valencia, en una imagen de archivo. Reuters

El Puerto de Valencia organiza este sábado una visita guiada gratuita para descubrir todos sus secretos

El punto de partida de las visitas es la fachada principal del Edificio del Reloj y las plazas son limitadas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:08

Comenta

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha organizado para este sábado 25 de octubre visitas guiadas gratuitas para conocer el funcionamiento del Puerto y alguno de sus mayores secretos. La iniciativa permitirá comprender la relevancia del puerto en el comercio exterior, el movimiento de buques mercantes y el transporte terrestre de mercancías, elementos clave para la producción y el consumo en la región.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente, porque las plazas son limitadas. Se debe hacer una inscripción por cada una de las personas que deseen participar y se podrá elegir entre diferentes franjas horarias comprendidas entre las 9:30 y las 14:00 horas hasta agotar plazas.

Con una duración aproximada de una hora y el apoyo de una audioguía, los autobuses (con capacidad para 70 personas) saldrán cada 30 minutos. La inscripción a través del formulario disponible en la web será prioritaria a la hora de acceder al autobús.

El punto de partida de las visitas será la fachada principal del Edificio del Reloj, donde los participantes deberán presentarse 10 minutos antes del inicio del recorrido. La puntualidad es imprescindible, ya que las plazas reservadas que no se ocupen con la antelación indicada podrán ser cedidas a las personas que acudan sin reserva y esperen turno para acceder a alguna de las visitas programadas.

