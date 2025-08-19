Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT El recinto acuático cuenta con toboganes, zonas de césped y sombra

Laura Carrasco Martes, 19 de agosto 2025, 11:24

Aunque agosto ya está llegando a su fin, aún se sienten las altas temperaturas y con ello las ganas de refrescarse e ir a la piscina o la playa. Son muchos los que acuden a ellas, y en diferente compañía: en familia, en pareja, o simplemente solos y desconectar por un momento. Sin embargo, encontrar la piscina perfecta para pasar el día o un rato en familia no es del todo fácil, pero si acudimos a una de las herramientas informáticas más utilizadas (la inteligencia artificial), nos dirá que el pueblo con el recinto acuático más ideal, es la Piscina Municipal Parque Vedat, en Torrent.

Esta piscina aparece entre la mejor valorada de la Comunitat Valenciana por diferentes razones, entre las que se encuentran el entorno natural, al estar en plena zona arbolada con mucha sombra y césped, las instalaciones lúdicas, al tener toboganes acuáticos, un cubo 'splash' gigante para los más pequeños, además de zonas de juego y animación, servicios de hostelería, y en definitiva, una buena relación calidad-precio, con una entrada de entre 3 y 5 euros.

Otras piscinas bien valoradas

- Piscina de Quart de Poblet: Ideal para familias, con instalaciones modernas y seguras pensadas para la diverisión, con tres piscinas al aire libre y a precios muy económicos y accesibles, además de valorarla como limpia e ideal para acudir con niños.

- Piscina Municipal de Segart: Este recinto destaca por no ser una piscina repleta de atracciones, sino por un espacio íntimo y natural, bien cuidado y en un entorno original, en medio del campo, es perfecto para quienes buscan relajarse y disfrutar de la calma.

- Piscina Saraella de Vallada: Este complejo se caracteriza por tener una piscina de agua saluda, singular por su origen geológico y entorno rural. Ha sido recientemente renovada con césped, duchas y mejoras de accesibilidad.

- Piscina recreativa del Río de Bolbaite: Lo original de esta piscina es que se encuentra en un río, el cual se acondicionó para el baño, y que atraviesa el municipio. Cuenta con aseos, merenderos, zonas de césped y duchas. Además ofrece un plan completísimo, al poder combinar la piscina con senderismo y visitas al castillo medieval del pueblo.