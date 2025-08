Programació de les festes patronals de la Llosa de Ranes 2025

EXTRA Lunes, 4 de agosto 2025, 06:50 Compartir

Ja està tot preparat a la Llosa de Ranes per iniciar els actes de les festes patronals, dedicades al Crist del Miracle i la Mare de Déu del Naixement. Una celebració en la que s'han programat moltes activitats i que culminaràn amb els actes centrals el dilluns 25 d'agost i dimarts 26 d'agost, amb la celebració dels dies dedicats als patrons.

Des de l'ajuntament s'han programat multitud d'actes tant per a menuts com per a grans perquè tots puguen disfrutar de les festes. Els carrers de la Llosa de Ranes s'ompliran de gent, festa, música, tradicions i diversió per a tots els públics. Orquestres, discomòbils, danses, espectacles pirotècnics, teatre, exposicions, concursos, activitats esportives, cavalcada humorística, processons, dinars i sopars seran, entre moltes altres, les activitats que es duran a terme en les festes de la Llosa de Ranes.

Programa d'actes 2025

DIMARTS, 5 D'AGOST

20:00 h. Ofrena en honor al Santíssim Crist del Miracle. Eixida des de l'ajuntament recorrent els carrers de costum fins l'ermita del Calvari. En finalitzar es dispararà un ramillet pirotècnic.

Del 6-14 D'AGOST

20:30 h. Solemne novena en honor al santíssim Crist del Miracle al Calvari del poble.

DISSABTE 9 D'AGOST

23:00 h. Sarao a la fresca a la pista del poliesportiu municipal, patrocinat pel grup Ras i Pla, la Rondalla la Comarcal i l'ajuntament.

Ampliar Dansà

DISSABTE 16 D'AGOST

20:00 h. Ofrena en honor a la Mare de Déu del Naixement. Eixida des de l'ajuntament recorrent els carrers de costum fins a l'església. En finalitzar es dispararà un ramillet pirotècnic.

DIUMENGE 17 D'AGOST

08:00 h. Concurs de pesca Festes 2025 a la presa de Bellús. Organitza Club de pesca l'Escata.

23:00 h. Nit de teatre a càrrec del grup Gaudium Teatre al Centre Cívic, patrocinat per l'ajuntament.

DIMARTS 19 D'AGOST

19:30 h. Dia de les associacions del nostre poble a la Plaça Major. S'oferirà orxata i fartons als assistents.

Ampliar Processó de la Mare de Déu

DIMECRES 20 D'AGOST

De 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h. Gaming Experience al Pavelló. Patrocinat per l'ajuntament.

20:00 h. Inauguració de la XXII Exposició de Pintors Locals a la sala d'exposicions del museu històric, artístic i etnològic Casa del Pou.

23:30 h. Correfoc. Eixida del Port Vell de Càrcer recorrent el Camí Reial fins al centre de salut. Realitzat per ARMIDAM. Patrocinat pel SARC.

DIJOUS 21 D'AGOST

10:00 h. Concurs de dibuix infantil de les festes patronals patrocinat per l'ajuntament. Els concursants hauran d'acudir a l'ajuntament.

21:30 h. Eixida de les Festeres Majors i autoritats des de l'ajuntament fins el carrer Jaume I.

22:00 h. Presentació-Homenatge a les Festeres Majors de la Llosa de Ranes a l'Avinguda Jaume I. Finalitzada la presentació ball a l'Avinguda Jaume I amb l'orquestra Platino.

Ampliar Concert de Festes

DIVENDRES 22 D'AGOST

De 10:00 fins a les 14:00 h. Jocs d'aigua a la piscina municipal.

22:00 h. Concert de Festes «Música dels anys 80 i 90». Actuació a càrrec de la Societat Musical a l'auditori Mestre Vicent Tortosa. Passacarrer amb eixida des de la Glorieta.

Al finalitzar el concert, discomòbil Millenium 2000-Disco Love a l'Avinguda Jaume I.

DISSABTE 23 D'AGOST

10:00 h. Concurs de tir i arrossegament al camí El Salt.

13:00 h. Missa solemne en honor als nostres majors.

14:30 h. Dinar de confraternitat patrocinat per l'ajuntament.

20:30 h. Dansà popular des del carrer la Creu fins la Plaça Major.

22:00 h. Nit de paelles a l'avinguda Jaume I.

01:00 h. Orquestra Human a l'Avinguda Jaume I.

DIUMENGE 24 D'AGOST

09:30 h. Matinal esportiva a la piscina municipal. Patrocinada per l'ajuntament.

18:30 h Gran Cavalcada Humorística. Les carrosses es col·locaran al Port Vell de Càrcer des d'on s'iniciarà el recorregut. Al finalitzar la cavalcada no es podrà estacionar cap vehicle ni carrossa a la Plaça Major.

22:00 h. Sopar popular de «cabasset» a l'Avinguda Jaume I. Amb l'actuació del grup de rock Discovery. Patrocinat per l'Institut Valencià de Cultura.

DILLUNS 25 D'AGOST. DIA DE LA MARE DE DÉU DEL NAIXEMENT

09:00 h. Missa.

12:30 h. Solemne missa en honor a la Mare de Déu del Naixement.

13:30 h. Volteig de campanes.

14:00 h. Mascletà al Parc Emilio Bolinches.

20:00 h. Santa missa resada.

20:30 h. Solemne processó en honor a la Mare de Déu del Naixement. Castell a càrrec de Pirotècnia Aitana.

00:00 h Orquestra Invictus 2.0.+Discomòbil Qesíqesi-Singular Party a l'Aving. Jaume I.

DIMARTS 26 D'AGOST. DIA DEL SANTÍSSIM CRIST DEL MIRACLE

06:00 h. Despertà amb eixida des de l'ajuntament pel recorregut de costum. En finalitzar xocolatada a la Plaça Major.

08:00 h. Missa i posterior trasllat de la venerada imatge del Crist del Miracle fins a l'església.

12:30 h. Santa missa cantada en honor al santíssim Crist del Miracle.

13:30 h. Volteig de campanes.

14:00 h. Mascletà al Parc Emilio Bolinches.

20:00 h. Santa missa ressada.

20:30 h. Solemne processó en honor al Santíssim Crist del Miracle. En finalitzar es disparà un castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Aitana.

Tot seguit es dispararà la traca de colors a la Plaça Major donant així el punt final a les Festes Patronals 2025.

00:30 h. Nit de «varietets» a l'Auditori Mestre Vicent Tortosa.