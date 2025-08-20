Programa completo de las fiestas mayores de Chiva 2025
Del 28 de agosto al 21 de septiembre se celebran los actos en honor a la Virgen del Castillo
Laura Carrasco
Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:52
El pueblo de Chiva se prepara para vivir días llenos de actividades de todo tipo y para todos los públicos: conciertos, cabalgatas, romerías, teatro, fiestas temáticas y mucho más. Casi un mes entero de fiestas muy esperadas por los habitantes del pueblo año tras año. Entre los actos se encuentran tributos a cantantes reconocidos y ceremonias religiosas a la Virgen.
Este es el programa completo de los actos previstos en las fiestas de Chiva 2025:
Jueves, 28 de agosto
Exposición Arteando
Viernes, 29 de agosto
Pregón de Fiestas y Mojete
Sábado, 30 de agosto
Run Cáncer y Noche de la Clavaría de La Cuesta
Domingo, 31 de agosto
Bajada de la Virgen
Miércoles, 3 de septiembre
Tobogán acuático
Jueves, 4 de septiembre
Día del Niño
Viernes, 5 de septiembre
Disfraces infantiles / Subida al Campo de Tiro / Bailes de Salón
Sábado, 6 de septiembre
Concierto de la Virgen (Orquesta Pulso y Púa y Sociedad Musical La Artística) / Tributo Alejandro Sanz y discomóvil
Domingo, 7 de septiembre
Ofrenda y Mantón
Lunes, 8 de septiembre
Día de la Virgen
Miércoles, 10 de septiembre
Día del Jubilado
Viernes, 12 de septiembre
Noche de Paellas
Sábado, 13 de septiembre
Noche de Disfraces
Domingo, 14 de septiembre
Cabalgata
Viernes, 19 de septiembre
Noche de los Años 60
Sábado, 20 de septiembre
Romería / Teatro Exklafido
Domingo, 21 de septiembre
Subida de la Virgen
