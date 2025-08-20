Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Torico corre por las calles de Chiva.
El Torico corre por las calles de Chiva. José Luis Bort

Programa completo de las fiestas mayores de Chiva 2025

Del 28 de agosto al 21 de septiembre se celebran los actos en honor a la Virgen del Castillo

Laura Carrasco

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:52

El pueblo de Chiva se prepara para vivir días llenos de actividades de todo tipo y para todos los públicos: conciertos, cabalgatas, romerías, teatro, fiestas temáticas y mucho más. Casi un mes entero de fiestas muy esperadas por los habitantes del pueblo año tras año. Entre los actos se encuentran tributos a cantantes reconocidos y ceremonias religiosas a la Virgen.

Este es el programa completo de los actos previstos en las fiestas de Chiva 2025:

Jueves, 28 de agosto

Exposición Arteando

Viernes, 29 de agosto

Pregón de Fiestas y Mojete

Sábado, 30 de agosto

Run Cáncer y Noche de la Clavaría de La Cuesta

Domingo, 31 de agosto

Bajada de la Virgen

Miércoles, 3 de septiembre

Tobogán acuático

Jueves, 4 de septiembre

Día del Niño

Viernes, 5 de septiembre

Disfraces infantiles / Subida al Campo de Tiro / Bailes de Salón

Sábado, 6 de septiembre

Concierto de la Virgen (Orquesta Pulso y Púa y Sociedad Musical La Artística) / Tributo Alejandro Sanz y discomóvil

Domingo, 7 de septiembre

Ofrenda y Mantón

Lunes, 8 de septiembre

Día de la Virgen

Miércoles, 10 de septiembre

Día del Jubilado

Viernes, 12 de septiembre

Noche de Paellas

Sábado, 13 de septiembre

Noche de Disfraces

Domingo, 14 de septiembre

Cabalgata

Viernes, 19 de septiembre

Noche de los Años 60

Sábado, 20 de septiembre

Romería / Teatro Exklafido

Domingo, 21 de septiembre

Subida de la Virgen

