Phil Oakey, cantante de The Human League: «El pop de los años 80 era mucho más combativo que el de hoy en día»

Phil Oakey, miembro fundador de la mítica banda The Human League, lleva casi cincuenta años sobre los escenarios. Jamás pensó que su música trascendería, hasta ... que trascendió. Lo hizo con el tema 'Don't you want me', uno de los más importantes y conocidos del grupo que, por cierto, a Oakley nunca le gustó demasiado según cuenta en una entrevista para LAS PROVINCIAS. Según él, no le acaba por ser demasiado comercial.

Hablamos con Oakley sobre estos últimos cincuenta años, sobre su papel pionero en el synth-pop, sobre las luces y sombras del mundo discográfico y sobre el futuro de la banda.

-Son ya casi 50 años de Human League. ¿Cómo están? ¿Siguen emocionados?

-No creo que sea exactamente emoción. Nos encanta, ¿eh?, pero llevamos mucho tiempo en esto, nos lo tomamos con tranquilidad.

-¿Tienen algo pensado para el cincuenta aniversario?

-Pues no lo tenemos muy claro. Ten en cuenta que ya tengo sesenta y nueve años. La gente habla todo el tiempo de que vamos a hacer una gira, pero no lo sé, ya veremos.

-Son pioneros del synth-pop, un género que ha dado la vuelta al mundo y que ahora está viviendo un nuevo auge junto a otros subgéneros del pop. ¿Cree que el género ha evolucionado bien?

-Quizás ha evolucionado demasiado. Me gustaba cuando había bandas y las cosas las resolvían entre todos los integrantes, juntos. Ahora, gran parte de la música pop se hace en ordenadores. Yo todavía amo la música y la disfruto todo el tiempo.

Phil Oakey

-¿Cree que se ha perdido parte de ese componente romántico que antes envolvía a la música?

-Supongo que sí, pero ya no se trata de música, sino de la vida en general. El mundo ha perdido parte de ese romanticismo. Me gustaba mucho estar en una habitación junto a varias personas tratando de componer una canción. Ahora hay mucho más énfasis en hacer cosas que se puedan vender. Está en la mente de todos, inevitablemente. Aunque, en cualquier caso, nunca pensamos que seríamos un gran grupo de pop.

-¿Con qué disco de la New Romantic de los 80 se quedaría?

-Esa pregunta es muy difícil, pero si tuviera que quedarme con uno, probablemente sería Vienna, de Ultrabox.

-¿Cómo fue la transición del sonido más experimental de los primeros discos a un estilo más pop en 'Dare'? ¿Fue una decisión artística o una necesidad comercial?

-Fue una decisión de supervivencia, porque aunque el Human League del principio tenía algo de pop, en realidad éramos una banda de rock progresivo. Realmente creíamos en ese género, pero al mismo tiempo nos encantaba la música pop. Nos flipaba David Bowie y, más importante, nos flipaba Giorgio Moroder. Quizás esa fue nuestra mayor influencia. Y también nos encantaba Roxy Band, así que nos inclinamos hacia esos derroteros. También quisimos hacer pop, eso es así. Fueron muchos factores.

-¿Cómo recuerdas los 80? Para usted debieron ser divertidísimos, una locura, ¿no?

-Guau, fue demasiado loco. Yo soy una persona bastante tímida, y de repente la gente empezó a interesarse por todo lo que tenía que ver conmigo. Fue bastante aterrador para mí, porque yo no quería ser reconocido en público, ni nada de eso.

-¿Es posible que en esa época se dejara el pelo largo por timidez, para taparse la cara?

-¡Absolutamente! Todo era una máscara. La pura realidad es que, cuando me muestro como una estrella del pop, estoy actuando. Soy muy diferente a como me muestro en los escenarios. Vivo en Sheffield, una ciudad muy normal donde te tratan de manera muy normal. Pero luego, al subir a un escenario, todo es diferente.

-Hay quien dice que la música electrónica tiene su origen en Sheffield. ¿Es cierto? ¿Era Sheffield una ciudad tan musical?

-No sé si diría que lo fue más que cualquier otra, pero es cierto que en Sheffield tuvimos la suerte de que nuestro ayuntamiento, que era muy de izquierdas, se solidarizaba bastante con los músicos. Así que siempre hemos tenido una escena musical bastante bien cuidada y aceptada.

-En su momento, muchísimos músicos de Sheffield venían a Ibiza a tocar.

-Es cierto. Éramos muy colegas. Hay algo de España que interesaba mucho a Sheffield. No sé qué es, porque nosotros somos muy huraños, al contrario que los españoles. No sé, os veíamos exóticos, cálidos y artísticos. Quizás nos atraíais tanto porque nosotros no somos así.

-Hay muchos casos en los que una carrera de éxito parte de un momento muy concreto que lo cambia todo. ¿Cuál fue ese momento para ti?

-Creo que fue la separación, cuando Martin Ware y Ian Marsh se fueron y montaron Heaven 17. Eso lo cambió todo: como los perdimos, tuvimos que trabajar muy duro. Realmente pensamos que fracasaríamos, así que tuvimos que elaborar un plan para salir adelante y pagar las deudas que teníamos. Le debíamos mucho dinero a Virgin Records.

-¿Es cierto que nunca te gustó demasiado vuestro tema más conocido, 'Don't you want me'?

-Siempre pensé que era demasiado comercial (ríe). Hasta 'Don't you want me' habíamos sido muy vanguardistas y yo pensaba que seríamos una banda un poco más fuera del margen. Por eso me daba miedo hacer un disco que fuese demasiado pop. Y fíjate tú, ¡ahora me alegro de que lo hiciéramos!

-La música ha cambiado mucho y el pop continúa muy vigente, aunque mucho purista que dice que el pop de ahora ya no tiene la calidad musical que el de antes. ¿Estás de acuerdo?

-Sigue habiendo muy buenas bandas, buenísimas. Solo hay que buscarlas. Cantautoras como St. Vincent. Es buenísima. Si buscas, encuentras.

-¿Y cree que el pop ha perdido esa fuerza combativa y ese afán transformador que tuvo en los años 80?

-Eso sí. Creo que la gente acepta este hecho sin más. Cuando simplemente vendías discos y ya está, era mucho más fácil ser combativo. Te pagaban más fácilmente. Ahora, los músicos tienen que hacer acuerdos 360º por los que les obligan a escribir libros, hacer giras, no herir según qué tipo de sensibilidades… El pop de los 80 era más combativo. Hoy es mucho más difícil hacer música combativa y que llegue a mucha gente.

-Si pudiera volver a 1981 y hablar con el Phil Oakey de entonces, ¿qué le diría?

-Que no se preocupara tanto por las cosas. De alguna manera, preocuparme tanto hizo mi vida peor. Le diría que simplemente siga adelante y disfrute del camino. Que no sea tan ambicioso.

-También hay mucha gente que critica la música actual en general y dicen que ya no se hace música como antes. Critican géneros como el trap, el reggaeton… ¿Tú qué opinas?

-No lo sé. Creo que esa música es para gente joven. Cada generación necesita su propio tipo de música, porque la música genera identidad. Cuando yo era joven necesitábamos el glam. No creo que debamos criticar a la gente por escuchar su propia música. Yo desde siempre he preferido música con una base más instrumental, pero es solo mi opinión.

-Recomiende alguna banda actual que piense que tiene una gran calidad musical.

-La banda actual de la que quizás más disfruto es Jungle. Me encanta cómo cada álbum que sacan aporta algo nuevo. Son geniales. Y creo que la mejor banda de los últimos treinta años ha sido Daft Punk. Es una pena que se hayan separado.