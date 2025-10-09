El passat terriser d'Orba renaix amb la 6ª Setmana del Fang
L'Associació d'Amics del Fang d'Orba i Orbeta, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una setmana plena d'activitats destinades a reivindicar l'ús del fang i la producció tradicional
Jueves, 9 de octubre 2025, 00:46
Des del dissabte 11 fins diumenge 19 d'octubre, Orba celebra la 6a Setmana del Fang, unes jornades en les que la localitat rememora el seu passat terrisser, un ofici tradicional amb més de tres segles d'antiguitat i que ara reviu gràcies a l'aposta dels Amics del Fang i de l'Ajuntament, del Museu del Fang i de l'Obrador municipal.
Com ja va sent tradicional des de la inauguració del Museu del Fang l'any 2018 l'Associació d'Amics del Fang d'Orba i Orbeta, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una setmana plena d'activitats destinades a reivindicar l'ús del fang i la producció tradicional. Tallers, visites guiades, cinefòrum, demostracions, concursos i un mercat ceràmic busquen integrar els distints col·lectius del municipi i acostar la terrisseria al públic interessat de les comarques veïnes.
La Setmana s'inaugura el dissabte 11, a la boqueta de nit, amb un espectacle en el que la música, el teatre i les altres arts es combinen amb el fang per donar inici a les activitats. Tots els anys l'aposta és distinta i si l'edició passada ens sorprenia amb la presentació d'un poble en miniatura construït peça a peça per distints col·lectius de la localitat, este any segur que també hi haurà una proposta atractiva.
Diumenge 12, des de les 11 fins les 13h, és el dia dels tallers destinats als menuts. Les activitats és realitzen a la plaça, a l'aire lliure, i estan obertes a totes les xiquets i xiquets que vulguen crear les seues obres de fang.
De dilluns a dijous és el torn dels distints tallers organitzats per a adults en l'Obrador municipal. Al voltant d'una peça tradicional els participants s'inicien en el treball al torn, en la pintura de socarrats i en la reinterpretació i nous usos per a l'actualitat.
El divendres és el dia del cinema, a través del qual l'espectador s'acosta a altres cultures i formes de treball del fang o viatja al passat per a reviure una forma de vida rural, no massa llunyana, que per als més joves és inimaginable. La dona, pren un paper protagonista en els documentals, un paper que ja tenia en vida però que ha quedat omés i esborrat.
Dissabte 18 té lloc la difusió del patrimoni d'Orba i Orbeta i del Museu del Fang a través de les visites guiades. Però, sense dubte, el gran dia és el diumenge 19 d'octubre, quan està previst la celebració del Mercat del Fang, una de les majors concentracions de ceramistes de la Comunitat Valenciana. Des de les 10h fins les 19h les distintes parades, els tallers de torn, la llata, les demostracions, la gastronomia local, el concurs d'allioli amb el morter tradicional i la música omplin el carrer Major, que es converteix en el punt d'atracció de la comarca. Un passeig pels carrers permet gaudir dels balcons, finestres i aparadors decorats amb ceràmica i els treballs realitzats per l'alumnat dels centres educatius de la localitat.
Sense dubte, de l'11 fins el 19 d'octubre és un bon moment per visitar Orba i enfangar-se amb la tradició de la 6a Setmana del Fang.
Programació completa en @amicsdelfangorba