Papúa, fiestas con menú de autor

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

GPS.Se dice que la Navidad tiene un idioma propio. Algunos lo encuentran en las luces de las calles y la música, otros en esos platos que saben a celebración. Este año, el restaurante Papúa ha decidido hablar ese idioma con acento mediterráneo. Su propuesta para Nochebuena y Nochevieja no es solo un menú, es un viaje sensorial que invita a detenerse, respirar hondo y permitirse disfrutar.

«Cada ingrediente tiene una historia», recuerda el chef Juan Vicente Ballesteros, y lo cierto es que se nota en cada detalle del menú de Nochevieja y Nochebuena, donde la técnica, el producto de proximidad y el juego de sabores crean una perfecta armonía. Empezamos por la Nochebuena. Papúa deja claro que su cocina se mueve entre el respeto y la sorpresa.

La velada arranca con un suquet de marisco que funciona como un abrazo cálido antes del festín. Después llegan los entrantes, con un brioche de mantequilla ahumada, anchoa de Santoña, aceituna y piparra que es casi una caricia; el gofre de foie con compota de manzana y Pedro Ximénez, capaz de detener el tiempo; y una selección de bocados crujientes que ponen la mesa en modo celebración. El primer plato mira al mar: corvina a la brasa con cremoso de coliflor, demiglace de sus espinas, chips vegetales y patatas panaderas, un equilibrio perfecto entre técnica y sabor. Tras un sorbete de limón 'al estilo Papúa Spritz' -fresco, ligero, necesario- llega el segundo: un lingote de cordero a baja temperatura con cremoso de espinacas y pastel de patata. El postre, una torrija infusionada en horchata con helado de cremaet casero, cierra el menú con un guiño delicioso a la tradición valenciana. Un menú completo y de alma festiva que se ofrece por 65 euros por comensal.

Para Nochevieja, Papúa eleva la apuesta. Ya que el menú comienza fuerte con el jamón ibérico al centro, roll de steak tartar y carpaccio de picanha con caviar, gambita roja con pilpil de sus cabezas y un mini gofre de foie con mermelada de cereza y PX. Un arranque que, acompañado de Blanc de Blancs, marca el tono de una noche memorable. Continúa un suquet de bogavante a la brasa que recuerda que aquí la brasa no es técnica, es identidad.

El primer plato hace parada en la lubina a la brasa con pilpil de espinas ahumadas, cremoso de cebolla y ajo, chips de alcachofa y patatas panaderas. Después, el sorbete al estilo Papúa vuelve a limpiar el paladar para prepararlo ante un segundo que es pura elegancia: solomillo Wellington con duxelle de boletus, papada Joselito, ajetes tiernos y tirabeques, acompañado de un tinto que subraya su profundidad. El final dulce llega en forma de esfera de chocolate en texturas con crumble de pistacho y helado de cremaet casero; un broche que encierra técnica, belleza y sabor. Todo ello por 195 euros, con uvas, champagne y cotillón.

Papúa Coffee Lab

En la Avenida Pío XII número 4, Papúa Coffee Lab irrumpe en la ciudad como la primera cafetería de especialidad. Un espacio moderno, cuidado y pensado para quienes desean disfrutar el café desde otra dimensión. Sus blends exclusivos nacen para ofrecer una taza equilibrada, aromática y llena de personalidad. Con métodos de extracción de precisión, baristas expertos y una selección de granos de alta calidad, Papúa Coffee Lab invita a vivir el café de una manera diferente: más intensa, más honesta y profundamente deliciosa.