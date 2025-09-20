Paella valenciana con naranja, antesala de los diez años del Menja't Sollana La décima edición de la feria gastronómica y cultural se celebra del 26 al 28

¿Se puede innovar en la tradición sin traicionarla? En Sollana creen que sí. Por eso, casi coincidiendo con el Día Internacional de la Paella que se celebra hoy, esta localidad de la Ribera Baixa calienta fogones con una propuesta tan valenciana como sorprendente: el I Concurso Profesional de Paella Valenciana con Naranja, que tendrá lugar el próximo lunes, 22 de septiembre, y servirá también como presentación al mundo de la que será la X edición del Menja't Sollana —la gran feria gastronómica, cultural y turística del municipio— que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre.

El certamen del lunes ha despertado una enorme expectación por unir dos emblemas de la 'terreta': el arroz de l'Albufera y la naranja valenciana. En total, 21 participantes medirán su talento ante un jurado profesional. La receta es libre en su interpretación, pero fiel al espíritu del plato: los cocineros deberán elaborar una paella de 15 raciones en la que la naranja aparezca integrada con criterio gastronómico. La prueba estará coordinada por el chef Raúl Magraner, del restaurante Bon Aire (El Palmar), y contará con premios de 2.000 euros para el ganador y lotes de producto valorados en 1.500 y 1.000 euros para el segundo y tercer clasificados, respectivamente. Como guiño a la creatividad, el concurso añade una categoría paralela con plato libre de aguacate, patrocinada por la empresa local Alcoaxarquía, dotada con 500 euros en producto.

Más allá de la competición —en la que también tomarán parte los tres vencedores del concurso amateur celebrado en abril—, la cita quiere abrir debate y paladar: ¿qué matices aporta la naranja a la paella tradicional? ¿Cómo dialogan su frescor y su acidez con el sofrito, el caldo y el punto del grano? Las respuestas, a fuego lento, llegarán desde el buen hacer de los reputados cocineros que han aceptado el reto. Entre muchos otros: José Antonio Torrent (Arrocería Mornell), Gabriel Gil (Restaurante San Patricio), Jéssica Gómez (Cocoa Patacona), Rafael López (La Marítima de Veles e Vents), Martín Jiménez (Restaurante El Mosaic) o Toni Carceler (Los Gómez).

Apenas cuatro días después, Sollana se convertirá en un gran mercado al aire libre con la décima edición del Menja't Sollana. Durante tres jornadas —viernes 26, sábado 27 y domingo 28–, esta pequeña localidad se llenará de visitantes para disfrutar de tapas y degustaciones elaboradas por una quincena de establecimientos. La propuesta es clara: producto local, formato apetecible –degustaciones en formato tapa– y precio popular, para los bolsillos.

El Menja't Sollana no es solo comer: es vivir Sollana. El programa combina conciertos, musicales, espectáculos de danza en la calle y actividades familiares, con el regreso de Los Guapos como fin de fiesta. Durante el fin de semana habrá también talleres de cocina, actividades infantiles y propuestas para disfrutar del entorno, como un tren turístico hasta el Portet de Sollana, para disfrutar de un paseo en barca por l'Albufera.

