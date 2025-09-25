Oktoberfest, Halloween y Feria del Vino en el Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites

Suplementos Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:06 Compartir

El ZT Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites es un moderno y completo resort hotelero de cuatro estrellas superior ubicado en la Playa Norte de la icónica ciudad de Peñíscola (Castellón) que desde hace ya varios años organiza una programación de eventos temáticos, ideal para aquellas personas que buscan una escapada única y original donde pasar divertidos momentos en familia, en pareja o con amigos.

La programación para este último período de 2025 cuenta con un homenaje a una de las celebraciones más populares del mundo, la Oktoberfest, con la Fiesta de la Cerveza Peñíscola Plaza los días 10 y 11 de octubre en horario de tarde. Los asistentes podrán degustar una variedad de cervezas y tapas mientras disfrutan de música en directo para amenizar el evento.

Si lo que le llama la atención y le atrae es el miedo y el terror, no puede perderse el evento especial de Halloween, que contará con programa de animación, un túnel del terror y una espectacular cena el 01 de noviembre con premios a los mejores disfraces en tres categorías: infantil, individual y grupo.

Por último, y no menos importante, los días 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo la 10ª Feria del Vino Peñíscola Plaza, un evento que ya se ha convertido en un referente en la zona, y que reúne a especialistas del mundo del vino para dar a conocer a las personas interesadas una amplia variedad de vinos y productos gastronómicos.

Dado que el ZT Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites es uno de los hoteles de referencia de la provincia de Castellón para las vacaciones de los españoles, no hay duda que una escapada a este hotel de Peñíscola ofrece garantías de vivir una experiencia única con estos eventos temáticos.

Este resort ofrece una amplia variedad de unidades de alojamiento (habitaciones con vistas laterales al mar, habitaciones con terraza, suites Plaza, suites Zetty, suites Privilege y suites Temáticas), una oferta gastronómica inigualable (buffets, restaurantes temáticos, cafeterías y pub), un magnífico centro de Spa de más de 1.200m2, programa de animación, garaje, parking e instalaciones para la realización de eventos sociales y profesionales.

El ZT Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites cuenta con el sello Q de Calidad Turística otorgado por el Instituto de Calidad Turística de España, el sello Qualitur a la excelencia turística de la Comunidad Valenciana, diversos premios como el Galardón Accord a la Calidad Social 2022 otorgado por la Cámara de Comercio de Castellón, y otras distinciones turísticas por sus instalaciones y servicios.

Tel. 964 01 07 00

Entra aquí en su web

Temas

Halloween

Peñíscola

Castellón

Oktoberfest