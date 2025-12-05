Novos inaugura su nuevo espacio enoturístico Las nueva bodega está integrada en el paisaje vitícola y de bosques de la pedanía de La Portera

La familia Ramos, pioneros en la viticultura valenciana, estrena una bodega que rinde homenaje a sus raíces con vistas a viñedos centenarios (plantados en la década de 1920 por Nicolás Ramos y Mariano Pedrón) y una oferta de experiencias sensoriales. La inauguración de las nuevas instalaciones de Bodegas Novos en La Portera, Requena, marca un nuevo capítulo en la larga saga de la familia Ramos, cofundadores de la emblemática Torre Oria. Germán y María Rosa Ramos, cuya vida ha estado dedicada al viñedo y al vino, han creado un espacio excavado en una colina natural que se funde con el entorno.

Desde el altozano, las vistas panorámicas abarcan viñedos antiguos junto a densos bosques mediterráneos. Este proyecto familiar refuerza el vínculo entre el vino y el paisaje, ofreciendo a los visitantes una inmersión total en el origen de cada botella. La bodega, además de producir excelentes vinos artesanales, invita a descubrirlos a través de experiencias que conectan la tierra, la uva y el paladar.

La sala de catas panorámica destaca como la joya arquitectónica del conjunto. Sus grandes ventanales enmarcan el valle de viñas antiguas y vegetación mediterránea, creando un escenario idílico para las degustaciones guiadas. Aquí, los vinos de Novos se interpretan en su contexto natural. Los visitantes aprenden cómo el entorno moldea cada añada, desde la viticultura manual hasta la fermentación artesanal que define el sello Ramos.

La oferta de enoturismo de Novos pone el foco en experiencias personalizadas y ligadas al territorio. Los recorridos por los viñedos centenarios recorren la historia del proyecto, explicando técnicas tradicionales que han perdurado generaciones. Las catas, maridadas con el paisaje, permiten saborear variedades locales mientras se aprecia el mosaico de la finca.

Como colofón a esta visión integradora, la bodega puso en marcha la pasada primavera la experiencia 'Picnic en Novos'. Los visitantes reciben una cesta con copas, mantel, cubertería, productos locales seleccionados y una botella de vino para disfrutar en miradores naturales alrededor de la bodega. Es una invitación a almorzar al aire libre, fusionando gastronomía, naturaleza y el legado Ramos en un ritual accesible para todos.

En un mundo acelerado, este rincón de Requena recuerda que los mejores sabores nacen de la tierra y de quienes la custodian.

Oferta de enoturismo

Con la inauguración de la nueva bodega, Novos lanza una propuesta de enoturismo centrada en experiencias personalizadas, cuidadas y profundamente ligadas al entorno.

La oferta incluye recorridos guiados por los viñedos centenarios, donde se explica la historia del proyecto y la viticultura tradicional, además de catas maridadas en la sala panorámica, concebidas para descubrir los vinos en diálogo directo con el paisaje que los hace posibles. Estas actividades ponen en valor la sostenibilidad, el respeto por el viñedo y la elaboración artesanal que define a la familia Ramos.

Además, la nueva bodega incorpora una tienda de productos delicatessen y locales, donde los visitantes pueden adquirir especialidades gastronómicas de la región -quesos, embutidos artesanos, conservas, miel, aceites y otros productos seleccionados- junto a los vinos de la casa.

Toda una vida

La vida entera de Germán y María Rosa Ramos ha estado ligada al viñedo y al vino. Su trayectoria en Torre Oria marcó una etapa clave en la región, y ahora, con esta nueva bodega integrada en el paisaje, la familia inaugura una fase donde tradición, entorno y experiencia se unen para ofrecer algo único. Bodegas Novos no solo abre sus puertas: abre su historia, su viñedo y una forma de entender el vino que conecta origen, naturaleza y creatividad.