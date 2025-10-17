Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

CIRSA VALENCIA

Noche de brujas en Valencia: Únete al aquelarre más irreverente del año en Cirsa Valencia

Los asistentes vivirán una experiencia diseñada para disfrutar de una noche de Halloween con estilo, emoción y un toque de encanto oscuro

EXTRA

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:04

Este 31 de octubre, el Casino CIRSA Valencia te propone adentrarte en un ritual nocturno diferente: «Brujas de Salem», una cena-espectáculo de Halloween que mezcla misterio, actuación musical, lectura de tarot y una cuidada gastronomía. Los asistentes vivirán una experiencia diseñada para disfrutar de una noche de Halloween con estilo, emoción y un toque de encanto... oscuro.

Hazte aquí con tu entrada

Entre brujas, música y hechizos

El espectáculo musical está ambientado en la temática de las Brujas de Salem: ritmos sugestivos, letras evocadoras, interpretaciones que mezclan lo teatral, lo misterioso y lo emocional.

En la velada habrá momentos de performance, giros sorpresa y segundas miradas. Además, tendrás la opción de contratar, durante el proceso de compra de entradas, una lectura de tarot, experiencia ofrecida por Maria Selva.

Podrás disfrutar del photocall durante toda la noche y capturar tu momento con temática y ambientación en la leyenda de estas épicas brujas. Noches como esta marcan la diferencia. Porque al final, las personas lo que recuerdan son sensaciones.

Si buscas algo más «Brujas de Salem» es tu evento para la noche de Halloween. Un plan temático sofisticado que trasciende Halloween común, una oportunidad para salir de la rutina y sorprender, la excusa perfecta para compartir, brillar y vivir algo distinto junto a tu pareja o amigos.

Este plan es una apuesta por vivir algo distinto, por saborear la intriga, por compartir la emoción en un entorno que respira gastronomía, música y misterio. Te esperamos… si te atreves.

