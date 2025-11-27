Una Navidad con tradición italiana La Pappardella y Al Pomodoro idean un menú festivo que combina buena mesa y el cariño de siempre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

GPS.Valencia cuenta con lugares donde uno entra buscando una buena comida y sale con la sensación de haber viajado a otra ciudad, incluso a otro país. Y cuando llegan las fechas navideñas, ese viaje todavía puede saber mejor. La Pappardella y Al Pomodoro, son dos de esos lugares. De hecho se han convertido en dos restaurantes ya imprescindibles en el centro de la ciudad. Estos locales se han propuesto que estas fiestas tengan un aroma irresistible a Italia.

Se dice que la Navidad es cuestión de detalles, y este año La Pappardella y Al Pomodero han afinado cada uno con la precisión de quien conoce bien a su público. La propuesta festiva llega con un menú especial que comienza fuerte: cuatro entrantes que funcionan como una bienvenida calurosa, de esas que despiertan el apetito y la conversación. A partir de ahí, el comensal elige su principal, una decisión que nunca es fácil cuando las opciones vienen de cocinas que llevan décadas perfeccionando el arte de gustar y remata con un postre capaz de ablandar incluso al más escéptico de los dulces.

«Ven con hambre y ganas de pasarlo bien», dicen desde el grupo Vicios Food. Pocas frases resumen mejor el espíritu de estos locales italianos, donde la generosidad no es una estrategia, sino una identidad. Y para quienes quieran que la fiesta fluya sin mirar el reloj, se puede añadir barra libre. Sí, barra libre. Navidad es Navidad.

En el centro de Valencia

En La Pappardella, la pasta fresca vuelve a ser la estrella indiscutible del menú navideño. Ahí está uno de sus platos más queridos: los Tortelloni noci e gorgonzola, elaborados con pasta casera rellena y esa mezcla de nueces y queso azul que reconcilia con el invierno.

Es una receta que no necesita alzar la voz para destacar: basta su aroma. Y mientras los tortelloni conquistan mesas, las famosas piadinas de Pésaro siguen recordando que este restaurante, desde 1997, trae a Valencia una tradición culinaria que se cocina con memoria.

En Al Pomodoro, las pizzas llevan la bandera italiana con la convicción del que sabe que no hay artificio en la autenticidad. Masa de larga fermentación, tomate San Marzano y mozzarella fior di latte: la santísima trinidad para los amantes de la buena pizza.

Pero su menú festivo no se queda ahí, porque la cocina del local es un pequeño mapa de sabores que va mucho más allá del horno. Entre los platos que brillan estos días está su ya célebre Fonduta de Provola, o los Gnocchi gorgonzola e salsiccia, pura calidez invernal en forma de pasta.

A todo esto se une un detalle que convierte diciembre en un mes todavía más divertido: del 15 de diciembre al 6 de enero, todo aquel que pase por La Pappardella o Al Pomodoro se lleva un regalo asegurado. Un guiño que redondea la experiencia y que demuestra que, para estos restaurantes, la Navidad no se celebra: se comparte.

Ambos locales, ubicados a un par de calles de distancia, uno junto al Miguelete y otro frente al Palacio de los Valeriola, siguen siendo esos sitios donde siempre vuelves, porque sabes que te van a tratar bien. Y esta Navidad no será diferente. De hecho, será mejor.