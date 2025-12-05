Una Navidad para saborear en L'Alqueria de L'Eliana

GPS Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

Medio siglo después de su apertura, L'Alqueria sigue siendo esa casona de la urbanización de Montealegre en L'Eliana donde familias enteras han celebrado desde bautizos hasta aniversarios, donde los domingos saben a paella humeante y donde cada estación marca un pequeño ritual gastronómico.

Quien cruza su umbral lo hace sabiendo que aquí las brasas y los fogones se respetan. Que la paella valenciana es religión doméstica y que convive sin esfuerzo con recetas que ya son clásicos del lugar: la de pato, setas y foie; la de bogavante; o los arroces melosos y caldosos que, en cuanto asoma el otoño, parecen pedir que uno se acomode sin prisas, como ese arroz de pollo y setas que reconcilia cualquier semana, o el arroz de mariscos que sabe un poco a mar y un poco a hogar.

Si hay un momento del año en el que L'Alqueria despliega toda su hospitalidad es en Navidad. El restaurante se vuelca para que estas fechas tengan ese brillo especial que solo se consigue cuando la cocina se convierte en celebración. Y este año, además, lo hace con tres menús que resumen a la perfección el espíritu del lugar: cocina honesta, sabores reconocibles, guiños festivos para disfrutar sin mirar el reloj.

El menú de Nochevieja es, directamente, una declaración de intenciones. Empieza fuerte, con un desfile de entrantes al centro que hacen la función de abrir boca y conversación: tartar de sardina ahumada, humus con crujientes de verdura y miel, hojaldre de carrillada con patata trufada y un twister de langostinos con sirope de cítricos. Es esa mesa en la que nadie quiere quedarse corto de pan porque cada bocado pide otro.

El plato principal llega con carácter: una suprema de ternera al PX que resume lo que es la fiesta. Y de postre, un semifrío de chocolate y pistacho que funciona como un pequeño brindis en sí mismo. El menú incluye café, cava, uvas de la suerte y cotillón, además de barra libre toda la noche con DJ party. Y por 110 euros por persona, cuesta imaginar un plan mejor para despedir el año.

El primer día del nuevo año también se merece un buen recibimiento y L'Alqueria lo sabe. Para el 1 de enero ha preparado un menú cálido y apetecible. Los entrantes al centro incluyen ensalada de salmón con vinagreta de albahaca, queso frito con confitura de frutos rojos, calamar entero a la plancha y un salteado de alcachofas con jamón que suena a invierno del bueno. El principal se elige entre solomillo ibérico a la pimienta o un lomo de bacalao a la vizcaína, y el menú incluye postre, café y bebida durante la comida. Todo por 40 euros, que en días así parecen casi un regalo.

Y como en L'Alqueria no conciben una Navidad sin Reyes, el menú del 6 de enero llega con esa mezcla de tradición, sabor y guiño familiar tan propia de estas fechas. Los entrantes al centro incluyen medallón de mus de foie con confitura de tomate, croquetón de pollo estofado, calamar entero a la romana y una titaina valenciana con huevo crujiente que es pura ortodoxia de la terreta. De principal, a elegir entre codillo con salsa española o caldereta de pescado y marisco. Y de postre, cómo no, roscón. Café y bebida están incluidos durante la comida y el precio vuelve a ser de 40 euros.

Puede que diciembre sea un mes de prisas, pero sentarse en L'Alqueria siempre detiene el tiempo y quien quiera asegurarse mesa hará bien en reservar pronto, ya que porque estos menús están pensados para llenar el restaurante de familias, de risas, de brindis y de nuevos recuerdos.