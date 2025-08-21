Un municipio a 40 minutos de Valencia recrea la histórica Batalla del Tollo este fin de semana Consulta la programación completa de los actos

Florencia Goycoolea Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 17:06 Comenta Compartir

La localidad de Utiel, a tan solo cuarenta minutos de la ciudad de Valencia, se prepara para covertir sus barrios en escenarios de historia pura. Un viaje en el tiempo de hace más de dos siglos atrás, para recrear una de las batallas más importantes (sino la más) de la zona. Un homenaje al pueblo frente a las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia española, y demostrar el orgullo de su victoria en la Batalla del Tollo frente a las tropas napoleónicas en 1812.

Las IX Jornadas Acción de Utiel se celebrarán del 22 al 24 de agosto, tres días llenos de emoción y participación ciudadana, con un programa de actos organizado por la Asociación Histórico Cultural Héroes del Tollo, lleno de actividades para los espectadores como; espectáculos de pólvora, impresionantes desfiles, mercados artesanales, deslumbrantes trajes, campamentos militares, y mucho más para vivir esta experiencia.

La Batalla del Tollo

El conflicto sucedió la mañana del 25 de agosto de 1812 en el paraje de El Tollo, entre las tropas francesas, bajo el mando del general Louis Joseph Maupoint, y las españolas lideradas por el general Pedro Villacampa. La victoria de España marcó un antes y un después en la Guerra de la Independencia y definió el carácter valiente y luchador del pueblo utielano.

Programa completo

Viernes 22 de agosto

- 19:00h: Recibimiento de Recreadores, izado de banderas y apertura del Campamento (Campo de Marte, Paseo de la Alameda).

- 20:00h: Desfile de tropas e inaguración del Mercado de artesanos (Paseo de la Alameda).

- 22:30h: Escaramuzas nocturnas en el centro, con recorrido teatralizado.

Sábado 23 de agosto

- 11:00h: Teatralización en el Campamento 'La agitada vida en el campamento' (la Alameda).

- 12:00h: Escaramuzas y altercados en el centro, con disparos y salvas en zonas delimitadas

- 14:30h: Comida de campaña en el Campamento y sobremesa.

- 18:00h: Concurso de Avancarga, al otro lado del río.

- 19:00h: Reunión de mandos en el campamento (escena donde se hará un planteamiento sobre la batalla).

- 19:30h: 'El Lazarillo del Tollo', en el Mercado de Artesanos (Paseo de la Alameda).

- 20:00h: Desfile y Batalla itinerante con disparos en zonas delimitadas en el centro.

- 20:30h: Recibimiento de la Junta Superior de Aragón y Parte de Castilla y Salva por los Recreadores participantes en las Jornadas (Plaza del Ayuntamiento).

- 20:45h: La noche en la que los franceses arrasaron Utiel (Calle Canónigo Muñoz y Puerta del Sol).

- 21:30h: 'La llegada de Villacampa y el auxilio de la población' (Plaza Puerta de la Eras).

- 21:45h: 'La Batalla del Tollo' (Calle Reyes Católicos y Plaza de San Juan).

- 22:15h: Homenaje a las víctimas de la Guerra, a la Dana y Salva (la Alameda).

- 23:00h: Cena de confraternidad entre los participantes en el campamento.

Domingo 24 de agosto

- 10:30h: Concentración en el campamento para visita guiada a los recreadores por nuestra ciudad.

- 11:00h: Visita a Bodegas Utielanas, con cata de vinos para los recreadores participantes.

- 13:00h: Visita a la Iglesia de la Asunción.

- 14:30h: Comida de confraternidad donde se entregarán los premios de los diferentes concursos, los reconocimientos, parlamentos y cierre de las Jornadas.