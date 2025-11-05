Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Colección de discos musicales Seongho Jang

Mercado de 'todo a un euro' este domingo Valencia: este es el horario para acceder gratis

El Flea Market regresa a la ciudad el 9 de noviembre para ofrecer gran diversidad de artículos de segunda mano

Fabiana Fuentes

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:44

Si estás buscando vestir algo diferente, encontrar objetos vintage o simplemente pasar un día distinto, el plan perfecto llega este domingo. El mercado más grande de segunda mano de Valencia, Flea Market, vuelve con una edición especial de 'todo a un euro'. Si no pudiste ir en octubre, tienes otra oportunidad para llevarte las mejores gangas de la temporada.

El evento a cargo de la Asociación Cultural Il Quartiere, se ha consolidado como un referente del consumo responsable y sostenible. Al contrario del «fast fashion», busca crear consciencia sobre los procesos y los recursos necesarios para fabricar la ropa.

La dinámica consiste en que varios vendedores ofrecen artículos que ya no necesitan para darles una segunda vida. Incluso, algunos de ellos podrían significar reliquias o tesoros para otros. En los puestos se podrá encontrar de todo un poco: ropa y complementos, libros, cómics, vinilos, películas, juguetes, decoración, objetos de coleccionista, packs sorpresa, antigüedades y mucho más.

Por otro lado, no es solo un mercadillo como cualquier otro, sino que sirve como punto de encuentro para otras iniciativas como talleres de reciclaje o customización de ropa (upcycling). Además, se ofrecen charlas sobre temas sociales, conciertos y exhibiciones de danza.

La actividad se llevará a cabo en el Mercado de la Valvanera, un espacio al aire libre ubicado en la plaza de Santiago Suárez, en pleno barrio de La Creu Coberta. La entrada cuesta un euro de 11h a 14h, pero a partir de las 14h será gratuita hasta su cierre a las 15h. El lugar es 'petfrienly', por lo que tu mascota podrá ser tu acompañante. Por último, se recomienda llevar una bolsa de tela para guardar las cosas y así, aportar un granito de arena al medio ambiente.

