La mejor cocina de Castillo para celebrar las fechas navideñas

Castillo está en Godella, muy cerca de Valencia, en una antigua casona del casco urbano. El epicentro de la cocina de Castillo siempre ha sido los fundamentos de la cocina valenciana y mediterránea, tanto por su recetario como por los productos que las huertas y el mercado proporcionaban a su cocina. Las viandas del mar -pescados y mariscos- han constituido siempre un capítulo aparte, mínimamente transformados antes de llegar a la mesa. Hoy por hoy, Eduardo Frechina, su jefe de cocina, es uno de los chefs valencianos más sólidos y con una trayectoria intachable en lo que a cocina valenciana de autor se refiere. Más allá de sus platos emblemáticos y la cocina clásica del arroz, Desde sus inicios Eduardo ha sabido imprimir a muchos de sus platos su genio culinario.

Las Navidades siempre pueden ser diferentes, y, con el transcurrir del tiempo, los menús para llevar se imponen también como una opción para Nochebuena, el día de Navidad, Nochevieja o Año Nuevo. Frechina viene preparando en los últimos años una propuesta de menús muy elaborados para llevárselos a casa, y además con gran éxito y aceptación. En estas fiestas ha preparado, por 30 euros por comensal, un menú que incluye como entrantes: bombones de foie con garrapiñadas, aguacates con gambas, su famoso ajoarriero, un timbal de pulpo y las extraordinarias alcachofas rellenas de morcilla (otro de sus platos emblemáticos).

Como platos principales, se puede elegir entre la carrillera de ibéricos, el cordero a baja temperatura, el bacalao con sanfaina o el bonito en escabeche (otra de sus grandes referencias). Los postres son variados de la casa. Hay que reservar con tiempo.

