'Jurassic Game', el musical más jurásico esta Navidad

Escena de 'Jurassic Game' que se podrá ver en La Rambleta del 29 de diciembre al 4 de enero.

Aventura, emoción, humor y personajes muy especiales. Son los ingredientes de 'Jurassic Game. El musical', el espectáculo más jurásico que sorprenderá a las familias esta Navidad en Valencia. La propuesta de Comedyplan y Olympia Metropolitana continuará acercando a los más pequeños sus grandes dinosaurios del 29 de diciembre al 4 de enero en La Rambleta con funciones matinales y vespertinas.

'Jurassic Game. El musical', es un espectáculo familiar que sumerge al público en una aventura en forma de videojuego. Con una escenografía inmersiva a la que no le falta detalle, sube a las tablas a los actores Rafa Alarcón Lezcano, Marian Villaescusa, Pau Vercher, Alejandro Pastor y a su propio creador, Rafa Alarcón, que muestran su lado más divertido y cañero buscando la complicidad del público. Además, Mamen Mengó y Víctor Lucas -creador de la música y canciones- se unen de nuevo para dirigirla.

Un niño de once años y su padre tendrán que rescatar a su triceratops bebé, que ha sido raptado por unos personajes malvados que se escapan de un videojuego. Empieza la aventura...