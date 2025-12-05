Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado
Escena de 'El Lago de los Cisnes'. GPS

El hechizo de 'El Lago de los Cisnes'

La obra cumbre del ballet romántico regresa con más de 30 bailarines en escena

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

GPS. Hay espectáculos que uno reconoce antes incluso de haberlos visto. Basta una música, una silueta suspendida en el aire, una puntita rozando el suelo, para que el corazón diga: sí, esto es 'El Lago de los Cisnes', que podrá verse el 22 de diciembre en el Palacio de Congresos de Valencia 20:30 horas. Ese cuento de hadas que Tchaikovsky convirtió en un universo propio, una historia donde el amor late siempre al borde del abismo y donde cada movimiento parece contener un susurro antiguo. Un príncipe que busca algo más que un destino escrito, una joven prisionera en cuerpo de cisne, un hechizo que solo la verdad del amor podría romper. Y uno, desde su butaca, siente que entra en otro tiempo.

Una cautivadora historia de amor capaz de sostener el doble papel de Odette y Odile, el engaño mortal, el desafío del malvado Von Rothbart y ese pas de deux que ha marcado generaciones. Todo ello revivido ahora por el Tchaikovsky National Ballet, una compañía que nace con la misión de custodiar la tradición del gran ballet clásico y seguir llevándola por el mundo. Su producción, con más de treinta bailarines en escena, captura la esencia más pura del romanticismo: belleza, drama y ese fulgor que no entiende de edades.

Quizá por eso, porque es un relato que atraviesa décadas sin perder una pizca de magia, cada representación vuelve a conmover. El lago, quieto bajo la luna; las alas batiendo en mitad de la noche; el amor que se promete eterno y el hechizo que solo se rompe cuando el sol asoma. Uno sale del teatro con la sensación de haber asistido a algo que permanece, que resuena. Tal vez porque en esta historia, como en las grandes historias, siempre queremos creer que el amor -el de verdad- mueve montañas. Quizá también influya que esta versión vuelve a recordarnos que el ballet, cuando está bien contado, no es un arte distante, sino una emoción que se comparte.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El hechizo de 'El Lago de los Cisnes'

El hechizo de &#039;El Lago de los Cisnes&#039;