El hechizo de 'El Lago de los Cisnes'

GPS. Hay espectáculos que uno reconoce antes incluso de haberlos visto. Basta una música, una silueta suspendida en el aire, una puntita rozando el suelo, para que el corazón diga: sí, esto es 'El Lago de los Cisnes', que podrá verse el 22 de diciembre en el Palacio de Congresos de Valencia 20:30 horas. Ese cuento de hadas que Tchaikovsky convirtió en un universo propio, una historia donde el amor late siempre al borde del abismo y donde cada movimiento parece contener un susurro antiguo. Un príncipe que busca algo más que un destino escrito, una joven prisionera en cuerpo de cisne, un hechizo que solo la verdad del amor podría romper. Y uno, desde su butaca, siente que entra en otro tiempo.

Una cautivadora historia de amor capaz de sostener el doble papel de Odette y Odile, el engaño mortal, el desafío del malvado Von Rothbart y ese pas de deux que ha marcado generaciones. Todo ello revivido ahora por el Tchaikovsky National Ballet, una compañía que nace con la misión de custodiar la tradición del gran ballet clásico y seguir llevándola por el mundo. Su producción, con más de treinta bailarines en escena, captura la esencia más pura del romanticismo: belleza, drama y ese fulgor que no entiende de edades.

Quizá por eso, porque es un relato que atraviesa décadas sin perder una pizca de magia, cada representación vuelve a conmover. El lago, quieto bajo la luna; las alas batiendo en mitad de la noche; el amor que se promete eterno y el hechizo que solo se rompe cuando el sol asoma. Uno sale del teatro con la sensación de haber asistido a algo que permanece, que resuena. Tal vez porque en esta historia, como en las grandes historias, siempre queremos creer que el amor -el de verdad- mueve montañas. Quizá también influya que esta versión vuelve a recordarnos que el ballet, cuando está bien contado, no es un arte distante, sino una emoción que se comparte.