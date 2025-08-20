Esta es la guia perfecta de las playas que admiten perros en Valencia Estos son los recintos ideales para llevar a estos animales peludos

En los últimos años, las playas para perros han crecido en múmero y calidad. Y es una buenísima opción para ellos para pasar un día o un rato divertidísimo. Las playas caninas se han convertido en una opción ideal para quienes no quieren dehan a su compañero de cuatro patas en casa durante las vacaciones. Valencia cuenta con tres playas para estos animales peludos habilitadas, todas formadas por arena fina y bien delimitadas.

Playa de Pinedo

En la provincia de Valencia, la playa de Pinedo es una de las más valoradas, por su cercanía al núcleo urbano y su fácil acceso. Permanece abierta en un horario de 9:30 a 19:30 horas. En la capital valencian no existen nás playas habilitadas para perros, ya que ni la de la playa de la Malvarrosa es apta para perros ni lo es ninguna otra ciudad además de la de Pinedo.

Playa Torreta-Santa Elvira (El Puig)

Esta playa, situada en la localidad de El Puig, a unos 20 kilómetros al norte de Valencia, ofrece desde 2016 una zona habilitada junto al Barranc del Puig y es un buen lugar donde bañarse en Valencia con perros. Se trata de una playa de arena y piedra de 100 metros de largo y 50 de ancho ideal para aquellos que buscan un entorno más tranquilo y menos concurrido que otras playas caninas de la provincia. Aunque carece de servicios, ofrece un ambiente relajado y apenas cuenta con bañistas sin mascota

Playa canina de Alboraya

Situada al norte de Valencia, es una de las playas que aceptan perros en Valencia. Se trata de una opción accesible y cómoda. Anteriormente, se encontraba en la playa de Els Peixets, y ha sido recientemente trasladada a la zona sur de Port Saplaya. A pesar de su tamaño reducido, este recinto ofrece un entorno agradable donde los perros pueden correr, jugar y refrescarse en la arena, lo que lo convierte en un espacio muy apreciado por los dueños de mascotas.

Otras playas para perros en la Comunitat Valenciana

En Alicante, la Playa de la Escollera Norte (Dénia), la Cala Les Urques (Calpe), la Playa Punta del Riu Sec y la Playa del Barranc (Campello), la Cala El Xarco (Villajoyosa), la Caleta els Gossets (Santa Pola), Doggy Beach, la Playa Mar y Montaña, (Altea) o la Cala del Rocío (Torrevieja).

En Castellón, la Playa El Barranquet (Benicarló), Playa de Les Llanetes, la Boca del Riu o la de Aiguaoliva (Vinarós), la Playa L'Estany (Alcossebre), y la Playa La Renegá (Oropesa del Mar).