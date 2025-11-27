Grupo Portolito inaugura la temporada navideña

GPS. Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Con más de una década consolidado como uno de los grupos gastronómicos de referencia en Valencia, Grupo Portolito lanza su propuesta más ambiciosa para celebraciones navideñas. Y es que con la campaña festiva ya en marcha, Grupo Portolito presenta menús especiales para comidas y cenas de empresa o las reuniones familiares. Los menús están disponibles en Portolito Centro, Portolito Playa y La Mar by Portolito. Dos de ellos ofrecen plato principal a elegir y otros dos apuestan por un formato degustación para grupos a partir de 8 personas.

Pero las novedades no terminan ahí. Este año, el grupo amplía su oferta con Cena de Nochebuena está diseñada para quienes desean vivir una velada cuidada y especial sin preocuparse por nada. Un menú preparado para celebrar en familia o entre amigos en un ambiente elegante junto al mar o en pleno centro de Valencia. Cena de Nochevieja es una de las propuestas más esperadas. Incluye menú festivo, uvas, brindis y una experiencia gastronómica pensada para despedir el año con sabor mediterráneo y buena compañía. El Menú de Navidad estará disponible el 25 de diciembre en Portolito Centro, Portolito Playa y La Mar con recetas gourmet pensadas para convertir esta comida tan tradicional en un recuerdo inolvidable. El grupo también cuenta con un Menú infantil, para que los más pequeños disfruten de una propuesta adaptada y cuidada.

Todos los detalles están disponibles en la web del grupo, además, se pueden realizar las reservas.

Desde su primer local en 2013, Grupo Portolito ha crecido hasta convertirse en un referente con cuatro espacios emblemáticos: Portolito Centro, Portolito Carmen, Portolito Playa y La Mar by Portolito.

Su apuesta por el producto de proximidad, la tradición valenciana y la innovación constante ha atraído tanto a locales como a turistas.

En los últimos meses, Portolito Centro ha brillado especialmente gracias a su nueva carta de arroces, que reúne más de diez propuestas inspiradas en el recetario valenciano. Además, el espacio continúa apoyando el talento local con exposiciones estacionales de artistas emergentes.

Tras recibir el reconocimiento de la FEHV y con una sólida trayectoria a sus espaldas, Grupo Portolito encara el final de 2025 con ilusión renovada.