Golfus Cabaret: diversión asegurada en Casino CIRSA Valencia

El Dinner Show «Golfus Cabaret», el 18 de diciembre de la mano del carismático Ricardo Jordán, se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas del Casino CIRSA Valencia. Este espectáculo combina humor, música y gastronomía, ofreciendo una experiencia única que ha cautivado a más de 3.000 espectadores con esta velada llena de risas y entretenimiento.

Conocido por su excentricismo y por su capacidad de despertar el mejor humor, Ricardo Jordán es el maestro de ceremonias que da vida al «Golfus Cabaret». Su capacidad de improvisación y conexión con el público transforma cada función en una experiencia irrepetible, donde la interacción y la espontaneidad son protagonistas. Jordán logra que cada asistente se sienta parte del espectáculo, creando una atmósfera cercana y divertida.

«Golfus Cabaret» no es solo un show, es una cena con espectáculo que deleita todos los sentidos. Los asistentes disfrutan de una exquisita cena en la que gastronomía se fusiona con el arte del cabaret, creando una velada completa que satisface tanto el paladar como el espíritu.

Una experiencia completa en Casino CIRSA Valencia

Esta es solo una de las múltiples ofertas de entretenimiento que brinda el Casino CIRSA Valencia. Con una programación variada que incluye conciertos, cenas temáticas y eventos especiales, el Casino se posiciona como un referente de ocio y entretenimiento de la ciudad de Valencia y su área de influencia.

El «Golfus Cabaret» de Ricardo Jordán en el Casino CIRSA Valencia ofrece una combinación perfecta de humor, talento y gastronomía. Es una cita ineludible para quienes buscan una noche prenavideña cargada de entretenimiento y buen ambiente en la ciudad de Valencia.

