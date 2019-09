150 restaurantes valencianos se unen para luchar contra el hambre en el mundo El chef Quique Dacosta es uno de los padrinos del proyecto. / Acción contra el Hambre La iniciativa ofrece menús solidarios que destinan parte de su coste a combatir la desnutrición infantil BLANCA SÁNCHEZ Martes, 24 septiembre 2019, 16:56

El mundo de la gastromía está viviendo una revolución y hasta 148 restaurantes valencianos se han sumado a ella. Se trata de la mayor iniciativa solidaria del mapa de la restauración española.

Este proyecto que hace diez años, cuando se puso en marcha, podría parece una utopía no lo es tanto. De hecho, es ahora cuando está comenzando a despegar, con 1348 locales inscritos en el último año.

El objetivo es transformar el concepto de salir a comer o a cenar, acciones que, a priori, pueden parecer intangibles. Con esta inciativa, acudir a cualquiera de los locales participantes estará combatiendo en una guerra que sigue latente en el mundo: el hambre.

Estos restaurantes contra el hambre ofrecerán en la Comunitat hasta el 15 de noviembre, un menú o plato solidario en su carta, donando parte de su coste a la lucha contra la desnutrición infantil, una enfermedad que causa el 45% de las muertes de niños antes de los 5 años.

Los establecimientos valencianos participantes aparecen, junto al resto de locales españoles, en la 'Guía de restaurantes buenos', impulsada por Acción contra el Hambre, que se puede consultar en Internet y que recoge el nombre de todos los restaurantes que se unen a esta causa.

Esta campaña arranca este martes y ha sido presentada en Valencia por la cocinera Susi Díaz. La décima edición del proyecto está también apadrinada por el chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) y la Asociación de Restaurantes de Valencia.

«Esta guía llega para cambiar el mundo de la gastronomía. Puede cambiar la forma en la que valoramos los restaurantes. Cuando Acción contra el Hambre me pidió presentarla, me sorprendió que no tuviese un jurado que decida quién tiene que estar. Pero tiene todo el sentido. Tiene que estar quien quiera estar, y todos deberíamos querer estar aquí», explicaba Susi Díaz.

Mapa con los restaurantes adscritos. / Acción contra el Hambre

Diez años de nueva gastronomía

Desde 2010, cerca de 7500 restaurantes de todas las comunidades autónomas se han adherido a esta acción, aportando 1,2 millones de euros, lo que ha permitido salvar la vida de 30.000 menores con desnutrición.

Para participar en la campaña y ser parte de la 'Guía de Restaurantes Buenos', solo es necesario llamar al teléfono 606829975 o inscribirse en la web www.restaurantescontraelhambre.org .