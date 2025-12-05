Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento del espectáculo.

'Garfio y la isla del tesoro', una aventura que vuela alto

GPS

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07

'Garfio y la isla del tesoro' nace con la vocación de reunir a toda la familia alrededor de una misma carcajada, un mismo asombro... Es un musical que se presenta con alma de cuento infinito y que, desde el primer compás, nos recuerda que la magia también sirve para entender el mundo.

Todo comienza cuando el clima del universo de los cuentos se vuelve completamente loco: unos mundos congelan las ideas y otros las derriten. Peter Pan, el Sombrerero Loco y Gretel, cansados de este desorden que amenaza con deshacerlo todo, buscan respuestas en Merlín, ese sabio que parece tener siempre un hilo del que tirar. Él, tras consultar su caldero, les revela que la solución duerme en un cofre escondido en una isla remota.

Para llegar hasta ella necesitan un barco, y aquí entra en escena Garfio, tentado por la promesa de grandes riquezas. Lo que encuentran durante la travesía es una sucesión de aventuras: la isla de Robinsón, la Bruja del Mar, sirenitas capaces de hipnotizar y Plastiferón...

Entre humor, canciones y la participación de los más pequeños como grumetes, este viaje se convierte en un recordatorio luminoso de los desafíos que enfrentamos.

