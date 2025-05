Gana una entrada doble para el concierto homenaje a los Dire Straits de Alchemy Project

Suplementos Sábado, 24 de mayo 2025, 00:52 Compartir

¿Quieres una entrada doble para ir al homenaje a los Dire Straits de los Alchemy Project el próximo domingo 1 de junio en La Rambleta? Si es así, quédate y participa en este sencillo sorteo. Regalamos cinco entradas dobles para que disfrutes de la mejor música con quien tú quieras

Alchemy Project llega a Valencia con uno de los mejores homenajes a la mítica banda Dire Straits, de gran prestigio tanto a nivel nacional e internacional. El concierto será en La Rambleta.

La banda trae consigo un espectáculo renovado para celebrar el 40º aniversario de 'Brothers in Arms', uno de los discos más icónicos y vendidos de la historia del rock. Si quieres, puedes revivir la magia del legendario concierto Alchemy Live que tuvo lugar el 23 de julio de 1983 en el histórico Wembley 85.

Para participar en el sorteo, tan solo tienes que ser suscriptor de LAS PROVINCIAS y responder a las siguientes preguntas. Nos pondremos en contacto con las personas ganadoras vía mail el próximo jueves 29 de mayo. ¡Suerte!

Alchemy Project

La banda Alchemy Project lleva a los escenarios, siendo fiel al sonido, instrumentación y escenografía, el que es considerado como uno de los directos más relevantes de la historia del Rock, «Alchemy de Dire Straits», grabado en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983, y que será la delicia de todo fan de Dire Straits y de los amantes del Rock en general, cuya grandeza y virtuosismo reside en que fue grabado tras una gira de 240 conciertos por todo el mundo y en el máximo apogeo de la mítica banda inglesa.

El disco contiene grandes clásicos como Sultans of Swing, Romeo & Juliet, Telegraph Road y Tunnel of Love. Además, en 2025 se cumplen 40 años de uno de los discos más vendidos de la historia, «Brothers in Arms», por lo que en el repertorio de Alchemy Project no faltarán temas emblemáticos como Brothers In Arms, Money for Nothing, Your Latest Trick, The Man's Too Strong, Walk Of Life y So Far Away, completando un imponente espectáculo de 2:30h de duración, que goza de excelentes críticas nacionales e internacionales.