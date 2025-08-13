La Fira de Xàtiva celebrarà el seu 775º aniversari amb més d'un centenar de cites i activitats
Es consoliden els canvis i els espais escènics arreu de la ciutat i destaca l'increment d'activitats a la Fira del Bestiar
Miércoles, 13 de agosto 2025, 05:20
La Fira de Xàtiva 2025 comptarà amb més d'un centenar de cites i activitats que es repartiran al llarg de tota la ciutat des de principis d'agost i fins el dia 20. Hui s'ha presentat la programació oficial a l'Ajuntament amb la presència de l'alcalde Roger Cerdà, la regidora de Cultura Festiva Maria Beltrán i la Reina de la Fira Irene Díez.
L'alcalde Roger Cerdà ha manifestat en la seua intervenció que «aquesta és una Fira amb una programació diversa, una programació per a totes i per a tots i una programació en la que qualsevol persona que ens visite va a trobar algun espectacle, algun esdeveniment que siga del seu gust. Es tracta de projectar la nostra ciutat cap a l'exterior, d'aprofitar aquest esdeveniment i de seguir promocionant la nostra ciutat tant a nivell econòmic com a nivell turístic i cultural gràcies a aquesta important inversió que fa l'Ajuntament de Xàtiva».
Respecte a l'organització de la Fira d'Agost, la regidora de Cultura Festiva Maria Beltrán ha afirmat que «aquesta edició no és una edició qualsevol, és l'any en què volem assentar i consolidar definitivament la reestructuració de la nostra fira iniciada l'any passat amb l'objectiu clar de fer-la més equilibrada, més sostenible, més participativa, més accessible i més coherent amb la ciutat que som i que volem ser». Entre els canvis que es preveuen està la col·locació de la zona d'alimentació al principi de l'Albereda Jaume I fins Carlos Sarthou, la recuperació de l'espai habitual per a les atraccions infantils i la col·locació d'una zona gourmet a l'entrada del Jardí del Bes.
L'activitat firera començarà el 13 d'agost i les atraccions podran iniciar el seu muntatge a partir del dia 6, mentre que el dia 8 d'agost quedarà tancada tota la zona comercial al trànsit pel muntatge dels expositors. L'horari de tancament serà de 9 a 21 hores, poden accedir el veïnat de 15 a 17h. A partir del dia 13 el tancament d'aquesta zona serà total, tenint els veïns i veïnes una autorització expressa per part de la Policia Local per poder accedir amb els seus vehicles en horari de 3 a 9 del matí.
Pel que fa a la Fira del Bestiar, com ve sent habitual es podrà trobar a l'aparcament del pavelló de voleibol del 14 al 17 d'agost, i aquest any comptarà amb tots els corralets ocupats i amb una programació ampliada, per donar-li el protagonisme que es mereix. «No podem oblidar que la Fira naix precisament d'aquest espai vinculat al comerç i a l'exhibició de bestiar, i per això hem volgut tornar a donar-li vida com a part fonamental de la nostra identitat festiva», ha expressat Beltrán, qui ha remarcat que «volem que veïns, veïnes i visitants reconnecten amb aquest origen, i la Fira del Bestiar torne a ser punt de trobada, d'aprenentatge i de valor patrimonial». En quant a les activitats, està prevista l'entrada de cavalls al recinte el dia 13 de 19 a 22 hores, i la inauguració, per part de la Reina de la Fira, està previst a les 9h del dia 14 d'agost. En aquesta instal·lació, al llarg d'aquests dies, es realitzaran proves i concursos com ara Tir i Arrossegament (en el qual s'atorgarà aquest any el premi 775 aniversari a la participació més ràpida), doma Clàssica en pista coberta, exhibició eqüestre i exhibició de cavalls d'alta escola. També està previst per la dissabte 16, a les 22:30h, una gala benèfica eqüestre a benefici de l'associació Tus manos son mis manos de Carla Maronda.
Espais escènics
Com ve sent habitual, la Fira comptarà amb cinc espais escènics, als que cal sumar també l'espai Gastro Rod-arte, que es va instaurar el passat any amb èxit i que comptarà amb un mercat gastronòmic, foodtrucks i actuacions en directe a la vesprada-nit, sent la seua obertura el dia 14 a les 18:30 hores.
L'espai escènic de la Murta es convertirà aquest any en el Festival de Festivals, tal i com ha destacat la regidora de Cultura Festiva Maria Beltrán. «Sabem que els festivals són una de les fórmules que més triomfen en l'actualitat, especialment entre el públic més jove, i hem volgut adaptar-nos a aquesta tendència sense perdre la nostra essència, perquè apostem per una forta oferta musical de qualitat». Dissabte 16 tindrà lloc el concert de la Nit Jove amb la participació dels grups Figa Flawas, Julieta, Mushkaa i Quinto; mentre que la nit del dia 17 estarà dedicada a l'electrolatino amb Danny Romero, Dasoul i José de Rico. El dimarts 19 arribarà el festival de Remember amb la participació de Corona, Maria Dacal & Eva Martí, Sensity World, New Limit, Javi Boss, Miguel Serna i Ismael Lora. A més a més, la Murta també albergarà la inauguració (14) i la cloenda (20), per a les quals està previst, respectivament, un espectacle del gran circ acrobàtic de la Xina i l'actuació de The Beatles Symphonic Fantasy; l'actuació de l'orquestra Máxima (15) també el sopar de persones jubilades i pensionistes amb l'actuació posterior de Dj Mayte i Dúo Sincronía.
Pel que fa al Festival al Ras, que aquest any compleix el seu desè aniversari, les actuacions s'iniciaran a la mitjanit i l'entrada serà gratuïta. Els dia 14 serà el torn del xou SOS, amb animació i música electrònica i festivalera; mentre que els dies 15, 16 i 17 estan reservats als Djs locals. L'activitat en aquest espai finalitzarà el dia 18, amb la Festa de Los 40 Club Sessions, ja que el dia 19 la festa per als més joves es traslladarà a la festa de les paelles.
També tornarà a ser protagonista a l'espai escènic de la plaça de la Seu el millor teatre, però abans, el 15 d'agost, es podrà gaudir d'una nova edició del Festival de la Cançó amb el protagonisme de la prometedora artista valenciana La maria, qui presentarà el seu nou disc i estarà acompanyada per alguns amics. Respecte a les actuacions teatrals -que seran totes en valencià-, el dia 16 està previst l'espectacle gestual i còmic «Mix» (Cia. Spasmo Teatro), mentre que el dia 17 serà el torn de «La vídua valenciana» (Cia. La Valenciana). El dia 18 actuarà la Cia. Albena Teatre amb «Ficció», una comèdia protagontizada per Carles Alberola, i el dia 19 finalitzarà amb «La primera vegada», de la Cia. Olumpia Metropolitana.
Els més menuts tornaran a ser protagonistes al pati del CEIP Martínez Bellver, amb espectacles infantils des del dia 16 fins al dia 19. Iniciarà la programació l'actuació gestual «PANOLI KABARETA, de Ganso & Cia., i el dia 17 arribarà «Disco Aqua show» (Cia. Drac Màgic Teatre) amb música, ball, animació i jocs aquàtics amb una festa de la bromera. El dia 18 serà el torn de la dansa i el circ amb «Pausa» (Cia. Ni Mú); i per últim la companyia Markeliñe tancarà amb «Artilusio. La màquina de Greta», un teatre amb objectes per a públic familiar.
Per últim, els jardins del Palasiet albergaran la programació vinculada a les associacions i artistes locals. Hi haurà sainets a càrrec de les comissions falleres els dies 15 (Sant Jordi i Selgas) i 19 (Sant Feliu i El Cid – Plaça de la Trinitat). El dia 16 serà el torn de «Los saitis», grup de versions pop-rock, el dia 17 tindrà lloc el concert-homenatge a Bruno Lomas i el dia 18 actuarà el grup indie Rincón Clandestino.
A nivell esportiu també destaquen les cites habituals. Del 26 de juliol al 3 d'agost es disputarà el XLVI Torneig Orysol al club de camp Bixquert mentre que el dia 3 d'agost tindrà lloc la XVII Matinal Motera a l'Estació d'Autobusos, com a preludi del 72º Trofeu de Velocitat Fira d'Agost del dia 15 d'agost, el circuit urbà més antic de tot el país. Del 7 al 17 d'agost tindrà lloc el XXXIX Open Frontenis Fira d'Agost al club San Patricio, del 8 al 10 d'Agost se celebrarà el XLIII Trofeu de Tir Olímpic al camp de Tir La Plana de l'Alcúdia de Crespins, el dilluns 18 d'agost serà el XXXVI Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost i el dimarts 19 el XIV Torneig de Tennis Taula. A més a més, també hi haurà simultània i campionat d'escacs i exhibicions d'esports com ara fitkid, kickboxing i esgrima.
Una Fira Inclusiva
La Fira d'Agost continua també amb la seua aposta per programar espectacles i activitats accessibles per tal de promoure la participació de tots els sectors de la societat i fomentar la integració i el respecte mutu.
La fira sense soroll, organitzada per l'Ajuntament de Xàtiva junt a l'associació AXATEA, se celebrarà com cada any el dia 18 d'agost en horari de 10 a 13 i de 18 a 22 hores, per tal que les persones amb Síndrome de l'Espectre Autista puguen gaudir també de la Fira amb totes les garanties. A més a més, la gran majoria de la programació és accesible per a persones sordes.
D'altra banda, la Fira també continua apostant per campanyes com el «Estima'm bé» per fomentar les relacions sanes de parella i el «No és no» per promoure una Fira lliure d'agressions sexistes. En aquest sentit hi haurà punts violeta per tal d'ajudar a les víctimes davant qualsevol mena d'agressió sexual o LGTBI-fòbica, i les barres instal·lades a la Murta i a Al Ras Festival comptaran amb personal format en identificació, prevenció i actuació davant aquest tipus de situacions. També s'habilitaran punts d'informació i acció per a la reducció de riscos en espais nocturns davant el consum abusiu de substàncies.
«Hi ha més d'un centenar d'actes i no podrien ser possibles sense la participació de diferents associacions o empreses privades que també formen part de la nostra festa, i que fan que la Fira es mantinga quasi les 24 hores del dia oberta. Per això el nostre més sincer agraïment», ha indicat Maria Beltrán.
Per la seua part, la Reina de la Fira 2025 Irene Díez ha manifestat que «aquest any s'ofereix una gran quantitat d'activitats i actes per a tot tipus de gustos, edats, tant culturals, esportives, teatrals, musicals i adaptades a tot tipus de públic, i sols vull dir que esteu tots més que convidats». La Reina també ha agraït «a tot el que fa possible aquesta fira tan especial per als xativins i les xativines».
