La Fira de Xàtiva celebra su 775 aniversario con más de un centenar de actividades Se consolidan los cambios y los espacios escénicos y gana protagonismo la Fira del Bestiar

Suplementos Viernes, 15 de agosto 2025, 08:25 Compartir

La Feria de Xàtiva 2025 contará con más de un centenar de actividades hasta el día 20. Durante la presentación del evento, celebrada días atrás con la presencia del alcalde Roger Cerdà, la concejala de Cultura Festiva Maria Beltrán y la Reina de la Feria Irene Díez, Cerdà manifestó que «esta es una Feria con una programación diversa, para todas y para todos en la que cualquier persona que nos visite va a encontrar algún espectáculo, algún acto que sea de su agrado. Se trata de proyectar nuestra ciudad hacia el exterior y de seguir promocionándola a nivel económico, turístico y cultural».

El espacio comercial de la feria se encuentra en su ubicación habitual, así como la Fira del Bestiar, situada en el aparcamiento del pabellón de voleibol. Este año contará con todos los corrales ocupados y una programación ampliada. «No podemos olvidar que la Feria nace precisamente de este espacio vinculado al comercio y a la exhibición de ganado, y por eso hemos querido volver a darle vida como parte fundamental de nuestra identidad festiva».

En esta instalación se realizarán pruebas y concursos como tiro y arrastre, doma clásica en pista cubierta, exhibición ecuestre y exhibición de caballos de alta escuela. También está prevista para mañana, a las 22:30 horas, una gala benéfica ecuestre a beneficio de la asociación Tus manos son mis manos de Carla Maronda.

Espacios escénicos

La Feria contará con cinco espacios escénicos, a los que hay que sumar Gastro Rod-arte, que se instauró el pasado año con éxito y que contará con un mercado gastronómico, 'foodtrucks' y actuaciones en directo por la tarde-noche.

El espacio escénico de la Murta se convertirá en el Festival de Festivales. Mañana tendrá lugar la Nit Jove con la participación de Figa Flawas, Julieta, Mushkaa y Quinto; mientras que la noche del 17 estará dedicada al electrolatino con Danny Romero, Dasoul y José de Rico. El martes 19 llegará el festival de 'remember' con Corona, Maria Dacal & Eva Martí, Sensity World, New Limit, Javi Boss, Miguel Serna e Ismael Lora.

Además, la Murta también albergará la clausura, para la que está previsto el espectáculo del gran circo acrobático de China y la actuación de The Beatles Symphonic Fantasy; la actuación de la orquesta Máxima, hoy, y también la cena de personas jubiladas y pensionistas con la actuación posterior de DJ Mayte y Dúo Sincronía.

En cuanto al Festival al Ras, que cumple su décimo aniversario, las actuaciones se iniciarán a medianoche y la entrada será gratuita. Este fin de semana está reservados a los DJs locales. La actividad en este espacio finalizará el día 18, con la Fiesta de Los 40 Club Sessions, ya que el día 19 la fiesta para los más jóvenes se trasladará a la fiesta de las paellas.

También volverá a ser protagonista en la plaza de la Seu el mejor teatro, pero antes, hoy mismo, se podrá disfrutar de una nueva edición del Festival de la Canción con el protagonismo de La Maria, quien presentará su nuevo disco. Respecto a las actuaciones teatrales —que serán todas en valenciano—, mañana está previsto el espectáculo gestual y cómico 'Mix', de la compañía Spasmo Teatro, mientras que el día 17 será el turno de 'La viuda valenciana', de La Valenciana. El día 18 actuará la compañía Albena Teatre con 'Ficció', una comedia protagonizada por Carles Alberola, y el día 19 finalizará con 'La primera vegada', de Olympia Metropolitana.

Los más pequeños volverán a ser protagonistas en el patio del CEIP Martínez Bellver, con espectáculos infantiles desde mañana hasta el día 19. Iniciará la programación 'Panoli Kabareta', de Ganso & Cía., y el día 17 llegará 'Disco Aqua Show', del Drac Màgic Teatre con música, baile, animación y juegos acuáticos con una fiesta de espuma. El día 18 será el turno de'Pausa', de i Mú); y por último la compañía Markeliñe cerrará con 'Artilusio. La máquina de Greta'.

Por último, los jardines del Palasiet albergarán la programación vinculada a las asociaciones y artistas locales. Habrá sainetes a cargo de las comisiones falleras hoy (Sant Jordi y Selgas) y el 19 (Sant Feliu y El Cid – Plaça de la Trinitat). Mañana será el turno de Los Saitis, grupo de versiones pop-rock, el día 17 tendrá lugar el concierto-homenaje a Bruno Lomas y el día 18 actuará el grupo indie Rincón Clandestino.

Feria inclusiva

La Fira d'Agost continúa también con su apuesta por programar espectáculos y actividades accesibles para promover la participación de todos los sectores de la sociedad y fomentar la integración y el respeto mutuo. La feria sin ruido, organizada por el Ayuntamiento de Xàtiva junto a la asociación Axatea, se celebrará como cada año el día 18 de agosto en horario de 10 a 13 y de 18 a 22 horas, para que las personas con Trastorno del Espectro Autista puedan disfrutar también de la Fira con todas las garantías. Además, la gran mayoría de la programación es accesible para personas sordas.

Por otro lado, la Feria también continúa apostando por campañas como 'Estima'm bé' para fomentar las relaciones sanas de pareja y el 'No es no' para promover una Feria libre de agresiones sexistas. En este sentido, habrá puntos violeta para ayudar a las víctimas ante cualquier tipo de agresión sexual o LGTBI-fóbica, y las barras contarán con personal formado ante estas situaciones.

Temas

Xátiva